Kultowa sieć restauracji idzie pod młotek. To koniec pewnej ery

Po 25 latach działalności w Polsce znana sieć restauracji Sphinx może trafić w nowe ręce. Spółka Sfinks Polska, właściciel marki, szykuje się do sprzedaży sieci. Jak podaje serwis „Property News”, powołując się na „Business Insider” („BI”), planowana transakcja ma mieć charakter kompleksowy i objąć kluczowe elementy operacyjne sieci.

„Obejmie ona szeroki zakres aktywów, w tym prawa do znaków towarowych, istniejące restauracje należące do spółki, zawarte umowy franczyzowe oraz najmu, a także całą infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania sieci”.

Sphinx może zmienić właściciela

Celem strategicznego ruchu jest pozyskanie środków na rozwój innych projektów w ramach grupy. Spółka liczy na co najmniej 75 milionów złotych z planowanej sprzedaży. Pieniądze mają zostać przeznaczone na rozwój pozostałych marek należących do Sfinks Polska, takich jak The Burgers by Sphinx czy Piwiarnia.

Serwis wskazuje również, że Sfinks Polska rozważa możliwość zbycia sieci na rzecz swojej spółki zależnej, która mogłaby następnie pozyskać zewnętrznego inwestora. Miałoby ułatwić przebudowę modelu biznesowego i zwiększyć elastyczność operacyjną w ramach całej grupy.

Sphinx pod kresą?

Sprzedaż Sphinxa wpisuje się w nową strategię Sfinks Polska, która coraz mocniej stawia na model franczyzowy. Z danych „BI” wynika, że na koniec marca 2025 roku aż 93,3 proc. lokali w strukturze spółki działało w formule franczyzy – jeszcze rok wcześniej było to 80 proc. Równocześnie transformacja lokali własnych na franczyzowe wpłynęła na spadek przychodów jednostkowych – w I kwartale 2025 roku wyniosły one 12,8 mln zł wobec 20,9 mln zł rok wcześniej. Jak zauważa Next.Gazeta.pl, mimo stabilnego zysku brutto, zysk operacyjny wyniósł zaledwie 0,1 mln zł, a kwartalna strata netto sięgnęła 2 mln zł. Mimo to całkowita sprzedaż gastronomiczna wszystkich marek wzrosła o 6 proc. rdr, osiągając 50,3 mln zł.

