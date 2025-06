Już 10 000 franczyzobiorców prowadzi swój mały biznes pod szyldem Żabki

Nową franczyzobiorczynią, która dołączyła do sieci i otworzyła sklep w Gliwicach, została pani Marta Dawicka. Żabka jest obecnie jedną z największych sieci franczyzowych w Polsce i skutecznie wspiera rozwój małej przedsiębiorczości, oferując przystępne warunki i stabilność modelu biznesowego.

Model franczyzy oferowany przez Żabkę to realna szansa na własny biznes dla tysięcy osób w całej Polsce. Obecnie sieć liczy ponad 11 500 placówek, a każdego roku otwieranych jest ok. 1000 nowych sklepów. W efekcie Żabka wspiera lokalną przedsiębiorczość, tworzy miejsca pracy i aktywizuje ekonomicznie różne grupy społeczne – od młodych dorosłych po osoby 50+ i cudzoziemców.

W Polsce ponad 35% jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych jest przez kobiety – wynika z danych GUS. Tymczasem w strukturze franczyzy Żabki procentowy udział kobiet jest niemal dwukrotnie wyższy (65%), a 10 000. franczyzobiorczyni tej sieci jest doskonałym uosobieniem tego trendu. Decyzja Marty Dawickiej o rozpoczęciu współpracy z Żabką wynikała z potrzeby niezależności zawodowej oraz przekonania, że za sukcesem biznesu stoi nie tylko produkt, ale także wsparcie, technologia i relacje.

– Od początku wiedziałam, że mogę liczyć na pomoc – zarówno mojej trenerki, jak i całego zespołu Żabki. Zawsze znajdzie się ktoś, kto doradzi lub wskaże właściwe rozwiązanie. To dało mi pewność, że podjęłam dobrą decyzję – stwierdziła Marta Dawicka, 10-tysięczna franczyzobiorczyni Żabki z Gliwic.

Według najnowszego raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024 Polska zajmuje 27. miejsce w National Entrepreneurship Context Index, który ocenia warunki sprzyjające przedsiębiorczości w 56 gospodarkach na świecie. Z kolei dane Eurostatu za rok 2023 pokazują, że Polska plasuje się wśród krajów o najwyższym udziale samozatrudnionych w Unii Europejskiej. Wśród firm, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, jest z pewnością Żabka, która konsekwentnie od kilku lat co roku uruchamia ok. 1000 nowych sklepów. Pobudza to rozwój lokalnego, małego biznesu i wspiera lokalne zatrudnienie.

Cały ekosystem Grupy Żabka dzisiaj zapewnia już 68 000 miejsc pracy, a dla tysięcy ludzi, którzy chcą prowadzić firmę oraz oczekują wsparcia, zaplecza szkoleniowego i silnej marki – to model, który daje konkretną przewagę. W czasach, gdy stabilność ekonomiczna jest codziennym wyzwaniem, franczyza Żabki oferuje dostępny i innowacyjny system biznesowy oraz nowoczesne narzędzia, które pomagają franczyzobiorcom w efektywnym zarządzaniu sklepem i ułatwiają codzienną pracę ich zespołów.

– Fundamentem sukcesu Żabki są nasi franczyzobiorcy – to dzięki ich zaangażowaniu marka jest dziś obecna w całej Polsce i codziennie dociera do milionów klientów – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska. – Naszym celem jest tworzenie takiego modelu biznesowego, który daje wsparcie i przestrzeń do rozwoju dla każdego, kto chce realizować się w handlu i prowadzić własną działalność. 10 000 franczyzobiorców to dla nas coś więcej niż liczba. To 10 000 historii o odwadze, determinacji i świadomym budowaniu swojej drogi zawodowej – dodaje Adam Manikowski.

Obecnie co trzeci (32%) franczyzobiorca Żabki prowadzi swój sklep ponad 4 lata, a niektórzy są związani z marką od blisko 22 lat – wspierając jej rozwój od początku. Część franczyzobiorców kontynuuje karierę w strukturach firmy jako trenerzy czy eksperci. To dowód, że franczyza Żabki jest nie tylko szansą na własny biznes, ale i ścieżką długofalowego rozwoju zawodowego. Wśród 10 000 franczyzobiorców Żabki są osoby w wieku od 18 do 78 lat, ponad 800 z nich pochodzi z zagranicy – głównie z Ukrainy.

Franczyza Żabki – nowoczesny model rozwoju przedsiębiorczości

Model współpracy oferowany przez Żabkę to przykład dynamicznego rozwoju, który łączy skalę działania z wysoką efektywnością operacyjną. Na przestrzeni lat ewaluował nie tylko format sklepów, ale przede wszystkim model współpracy zorientowany na potrzeby franczyzobiorców, z elastycznym podejściem do zmian i postępu technologicznego. Dołączenie 10 000. franczyzobiorczyni stanowi symbol dojrzałości i efektywności systemu, potwierdzając, że franczyza jest realnym narzędziem rozwoju gospodarczego.

Więcej informacji: www.zabka.pl/franczyza

Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience, którego misją jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów. Grupa obsługuje rosnącą liczbę konsumentów szukających wygodnych rozwiązań, promując przy tym odpowiedzialne podejście wobec klientów, franczyzobiorców, dostawców oraz szeroko pojętego środowiska, w tym dbałość o zrównoważone korzystanie z produktów i opakowań.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 11 000 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową. Należąca do niej marka Maczfit, powstała z myślą o osobach szukających zdrowej i jednocześnie wygodnej diety, dostarcza restauracyjnej jakości gotowe posiłki prosto do domu klienta, a platforma Dietly to wiodąca porównywarka dostawców cateringu dietetycznego. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych Grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W 2024 r. Grupa Żabka rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM, lidera dystrybucji FMCG. Uruchomiła również w Rumunii nową sieć sklepów modern convenience pod marką Froo.

Od października 2024 r. akcje Grupy Żabka notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.