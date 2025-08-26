Marek Jakubiak o podwyżce akcyzy: „Powinniśmy zakazać reklam piwa”

Co pan na tę zapowiadaną 15-proc. podwyżkę akcyzy na piwo?

To jest kontynuacja polityki premiera Jerzego Buzka, który tak podwyższał i podwyższał akcyzę za swoich rządów, że w końcu doprowadził do upadku kilkuset browarów w Polsce. Po pierwsze, to musimy zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda polski rynek piwa.

A jak wygląda?

Ponad 90 proc. rynku należy do zagranicznego kapitału. Taka przewaga nad rodzimymi browarami jest niespotykana nigdzie indziej na świecie. Nie chodzi już o to, czy akcyza będzie wyższa o te 15 proc., czy nie. Chodzi przede wszystkim o sam udział podatków w koszcie produktu.

Załóżmy, że ta podwyżka akcyzy wchodzi w życie. Co się wydarzy?

Moim zdaniem ceny nie wzrosną na półkach. Dzisiaj ceny piwa dyktują wielkie sieci handlowe. Dochodzi do takich absurdów, że piwo z dużego koncernu kosztuje 1,8 zł, a niedaleko stoi butelka wody i kosztuje 2,4 zł. Jak to możliwe, skoro na wyprodukowanie litra piwa, trzeba zużyć od 4 do 8 litrów wody?

No to jak to możliwe?