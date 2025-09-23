Rakotwórcza i uczulająca substancja w klapkach. Sieć sklepów prosi o pilny zwrot

Oficjalny komunikat zawiera sformułowania naprawdę rzadko spotykane: „Prosimy poinformuj innych o wycofaniu tego produktu, zwłaszcza jeśli znasz kogoś, komu zaoferowano, pożyczono lub sprzedano wycofany produkt”.

Damskie klapki Clogs za 25 zł mogą być przyczyną o wiele poważniejszych wydatków związanych z ochroną zdrowia. Produkt z nadrukiem WGR 899 o numerze partii: Art. 1201473 P255043 powinien być niezwłocznie zwrócony do sklepów sieci KIK.

Klapki z substancją o działaniu uczulającym, drażniącym i rakotwórczym

Powodem tak sugestywnej prośby jest przekroczenie zawartości dibenzo(a,h)antracenu – silnie drażniącego i uczulającego węglowodoru wielopierścieniowego, także o działaniu rakotwórczym.

W postaci pyłu substancja wywołuje ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, owrzodzenie z ryzykiem trwałego uszkodzenia rogówki, ból, owrzodzenia i zmiany uczuleniowe na skórze, a także kaszel, duszność i skurcz oskrzeli. Na skórze może wywołać rumień lub zmiany trądzikopodobne. Możliwe, że będzie przyczyną uczulenia na słońce. Działanie rakotwórcze dibenzo(a,h)antracenu objawi się początkowo pod postacią stanów przedrakowych aż do nowotworów błony śluzowej jamy ustnej, skóry, płuc, pęcherza moczowego i nerek.

Pozostaje pytanie skąd się wziął dibenzo(a,h)antracen w damskich klapkach? Jeśli zostały wyprodukowane z materiałów, które były narażone na działanie zanieczyszczeń z powietrza lub były przetwarzane w warunkach przemysłowych generujących WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wówczas niebezpieczna dla zdrowia substancja zostanie w nich wykryta.

Zwrot klapek to także zwrot pieniędzy

Niemiecka sieć sklepów KiK jest obecna w Polsce od 2012 roku. 70 proc. asortymentu sklepów KiK to odzież damska, męska oraz dziecięca, a pozostałą częścią asortymentu jest biżuteria, zabawki, produkty kosmetyczne, artykuły papiernicze, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły do stylizacji wnętrz.

W oficjalnym komunikacie sieć zapewnia, że zwrot klapek wiąże się także ze zwrotem ceny ich zakupu. Wystarczy przynieść sam produkt, bez paragonu.

