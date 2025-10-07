Wielka zmiana dla dorabiających. Działalność nierejestrowana z nowym limitem

Od 1 stycznia 2026 roku działalność nierejestrowana zostanie objęta nowymi zasadami. Limit przychodów, który do tej pory liczony był miesięcznie, będzie rozliczany kwartalnie. Dzięki temu osoby dorabiające bez rejestracji firmy i płacenia składek ZUS będą mogły osiągnąć wyższe przychody – nawet ponad 10 tys. zł w ciągu trzech miesięcy.

Działalność bez firmy

Działalność nierejestrowana, zwana też „działalnością na próbę”, to rozwiązanie wprowadzone w 2018 roku. Pozwala legalnie zarabiać bez konieczności zakładania firmy, o ile przychody nie przekroczą określonego limitu. Osoba prowadząca taką działalność nie musi rejestrować się w CEIDG ani odprowadzać składek do ZUS. To rozwiązanie szczególnie popularne wśród osób wykonujących korepetycje, rękodzieło, drobne usługi czy sprzedaż internetową.

Aby móc korzystać z tej formy zarobkowania, trzeba spełnić kilka warunków: nie prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, nie działać w branży wymagającej koncesji lub zezwoleń oraz prowadzić działalność wyłącznie jako osoba fizyczna.

Limit przychodów

Obecnie limit przychodów wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2025 roku, przy płacy minimalnej 4666 zł, próg ten to 3499,50 zł miesięcznie. Jeśli w danym miesiącu zostanie on przekroczony, osoba prowadząca działalność ma siedem dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.

Od 2026 roku wchodzą w życie nowe, korzystniejsze zasady. Limit przychodów będzie liczony kwartalnie i wyniesie 225 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 10 813,50 zł na kwartał. To duże ułatwienie dla osób, które zarabiają nieregularnie – na przykład sezonowo lub jednorazowo wykonują większe zlecenia.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się jednak z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży, rozliczania przychodów w rocznym zeznaniu PIT-36 oraz przestrzegania praw konsumentów, takich jak możliwość zwrotu towaru czy reklamacja. Przedsiębiorca bez rejestracji ma także prawo uwzględniać koszty uzyskania przychodu, np. zakup materiałów, sprzętu czy opłaty za internet.

Zmiany w przepisach sprawią, że działalność nierejestrowana stanie się jeszcze bardziej elastyczna i dostępna. W 2025 roku limit wynosi 3499,50 zł miesięcznie, a od 2026 roku wzrośnie do 10 813,50 zł kwartalnie, co pozwoli większej liczbie osób legalnie dorabiać bez zakładania firmy i ponoszenia kosztów ZUS.

