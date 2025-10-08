Ta modernizacja ma się zwrócić. Poczta tnie koszty i usprawnia logistykę

Poczta Polska ogłosiła plan zakupu nowoczesnych systemów sortowania listów, które mają zostać wdrożone do 2028 r. Operator przekonuje, że automatyzacja ograniczy koszty o ok. 100 mln zł rocznie oraz usprawni codzienną pracę doręczycieli. Inwestycja wpisuje się w realizowany Plan Transformacji spółki, na który przeznaczono ok. 500 mln zł.

Inwestycja na lata

Według wstępnych wyliczeń koszt projektu sorterów wyniesie łącznie ok. 200–300 mln zł i będzie rozłożony na kilka lat. Poczta zaznacza, że obecnie jest przed etapem zbierania ofert z rynku, a precyzyjne nakłady zostaną podane po zakończeniu procedury. Jednocześnie spółka deklaruje, że wdrożenie nie przełoży się na redukcję etatów listonoszy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje stworzenie środowiska IT i montaż co najmniej 18 sorterów listowych w sześciu głównych centrach operacyjnych: w Warszawie, Zabrzu, Komornikach, Lisim Ogonie, Wrocławiu i Pruszczu Gdańskim. Maszyny mają obsługiwać listy standardowe oraz przesyłki do 2 kg. Uzupełnieniem będą linie OCR (optycznego rozpoznawania znaków), które umożliwią rejestrowanie danych na przesyłkach.

Automatyzacja procesu

Dzięki automatyzacji listonosze nie będą musieli każdego ranka ręcznie segregować tysięcy listów. Przesyłki trafią do nich już uporządkowane według rejonów doręczeń, co skróci przygotowanie do pracy i poprawi efektywność doręczania.

Mimo spadku wolumenu listów szybkie i bezbłędne doręczanie pozostaje kluczowe dla wielu instytucji. Poczta podkreśla, że nowe rozwiązania wzmocnią obsługę korespondencji sądowej i urzędowej oraz Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH – nadanie elektroniczne w systemie e-Doręczeń, druk po stronie operatora i doręczenie w formie tradycyjnej).

Poczta Polska, spółka Skarbu Państwa i największy operator na krajowym rynku, dysponuje siecią 7,6 tys. placówek, filii i agencji. Transformacja obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse oraz grupę kapitałową. Jej elementem była także redukcja zatrudnienia; obecnie firma liczy ok. 51 tys. pracowników. W maju spółka informowała, że w 2024 r. zanotowała 213 mln zł straty netto, o 408 mln zł mniejszej niż rok wcześniej.

