Trzęsienie ziemi w Cyfrowym Polsacie. Powołano nowego prezesa

Od wczoraj Cyfrowy Polsat ma nowego prezesa.

– Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (...) informuje, że w dniu 23 grudnia 2025 r. podmiot dominujący wobec Spółki – TiVi Foundation z siedzibą w Liechtensteinie, wykonując swoje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki (...) odwołał Pana Andrzeja Abramczuka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołał na tę funkcję Pana Piotra Żaka – czytamy w oświadczeniu.

Zmiana ta następuje w kluczowym dla spółki i rodziny Solorzów momencie – po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy sukcesji w sądzie w Liechtensteinie.

Wyrok sądu w Liechtensteinie

We wtorek, Sąd Książęcy w Vaduz utrzymał wcześniejszy wyrok sądu pierwszej instancji, oddalając powództwo Zygmunta Solorza i przyznając rację jego dzieciom – Aleksandrze Żak, Tobiasowi Solorzowi i Piotrowi Żakowi.

– Tak jak w pierwszej instancji, której wyrok zapadł w maju 2025 roku, również teraz sąd jednoznacznie potwierdził nasze racje i odrzucił całą argumentację przygotowaną przez doradców i prawników z otoczenia Ojca – przekazali wspólnie członkowie rodziny.

Wyrok potwierdza legalność zmian w strukturach fundacyjnych grupy i przesądza o formalnym przejęciu współkontroli nad Cyfrowym Polsatem przez dzieci miliardera.

Spór o sukcesję w imperium Solorzów

Sprawa sukcesji w rodzinie Solorzów trwała od września ubiegłego roku i obejmowała spory dotyczące kontroli nad strategicznymi spółkami grupy Polsat Plus. W ostatnich miesiącach Zygmunt Solorz oraz jego żona Justyna Kulka stopniowo tracili funkcje w radach nadzorczych kluczowych firm, w tym Cyfrowego Polsatu, Netii czy Polkomtela.

Decyzje te były wynikiem sporów z dziećmi biznesmena i kroków prawnych podjętych w Liechtensteinie. Wyrok sądu wzmacnia pozycję dzieci Solorza, które teraz mogą w pełni zarządzać grupą.

Kim jest nowy prezes Piotr Żak?

Piotr Żak od stycznia 2024 roku pełni funkcję prezesa Telewizji Polsat. Ukończył studia ekonomiczne w Londynie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku rozwija projekty w branży mediów i nowych technologii, zasiadając w radach nadzorczych spółek grupy Polsat Plus, takich jak Cyfrowy Polsat, Netia, Polkomtel czy ZE PAK. Jak informuje RMF24, nowy prezes zapowiedział skupienie się na wzmocnieniu pozycji grupy, innowacjach oraz odpowiedzialnym rozwoju spółek, co ma przynieść oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy.

