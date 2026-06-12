Chińska marka przyspiesza ekspansję. Na celowniku fabryka w Europie

Chiński producent samochodów elektrycznych Xpeng prowadzi rozmowy z Volkswagenem oraz innymi firmami dotyczące potencjalnego przejęcia zakładu produkcyjnego w Europie. Celem jest zwiększenie sprzedaży poza Chinami i rozbudowa zdolności produkcyjnych na kluczowych rynkach zagranicznych.

Informacje o negocjacjach podał „Financial Times”. Według relacji gazety przedstawiciele Xpenga analizują możliwość wykorzystania istniejących zakładów produkcyjnych w Europie, jednocześnie rozważając także budowę nowej fabryki.

Xpeng w Europie szuka nowych możliwości produkcyjnych

Obecnie pojazdy przeznaczone na europejski rynek są produkowane przez firmę Magna Steyr w Austrii. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Xpenga, obecne moce produkcyjne zaczynają jednak osiągać swoje granice.

Dlatego chiński producent rozważa kolejne rozwiązania, które pozwolą zwiększyć skalę działalności. Jedną z opcji jest przejęcie istniejącego zakładu, a drugą budowa nowej fabryki od podstaw.

Xpeng i Volkswagen już współpracują

Relacje między obiema firmami nie są nowe. Volkswagen i Xpeng współpracują na rynku chińskim od kilku lat. Niemiecki koncern w 2023 roku zainwestował około 700 mln dolarów, obejmując pięcioprocentowy pakiet udziałów w chińskim startupie.

Współpraca zaowocowała już wspólnymi projektami. W Chinach rozpoczęła się produkcja pierwszego modelu opracowanego przez obie firmy, a kolejny pojazd ma trafić na rynek w najbliższym czasie.

Przedstawiciele Xpenga podkreślają, że firma pozostaje otwarta na dalsze partnerstwa związane zarówno z opracowywaniem nowych produktów, jak i wejściem na kolejne rynki.

Europa kluczowym kierunkiem rozwoju

W 2026 roku jednym z głównych celów Xpenga jest dalsza ekspansja w Europie. Producent zamierza oferować na tym rynku nowe modele samochodów, w tym zarówno klasyczne pojazdy elektryczne, jak i auta wyposażone w system zwiększający zasięg dzięki dodatkowemu silnikowi spalinowemu.

Firma zapowiada również rozwijanie lokalnych zdolności produkcyjnych na najważniejszych rynkach, do których obok Europy zaliczana jest także Brazylia.

Volkswagen analizuje wykorzystanie wolnych mocy

Równolegle Volkswagen przechodzi proces głębokiej reorganizacji działalności w Europie. Koncern planuje ograniczanie produkcji i redukcję zatrudnienia, a jednocześnie analizuje możliwości zagospodarowania niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

Prezes Volkswagena Oliver Blume przyznał wcześniej, że firma rozważa przekazanie części wolnych zasobów produkcyjnych partnerom z Chin. W tym kontekście rozmowy z Xpengiem wpisują się w szersze działania związane z reorganizacją europejskiej sieci fabryk.

Dla chińskiego producenta rozwój produkcji poza krajem staje się coraz ważniejszy. Po ograniczeniu dopłat do samochodów elektrycznych na rodzimym rynku eksport i obecność zagraniczna mają odgrywać coraz większą rolę w strategii rozwoju spółki.

Czytaj też:

Motoryzacyjny gigant z Chin na topie. Musk ma powody do obawCzytaj też:

Technologia, która wyprzedza trendy. XPENG debiutuje na polskim rynku