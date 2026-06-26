Klienci PKO BP mają problem. Bank powiadomił o utrudnieniach

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje o pracach serwisowych w banku. Zaplanowano je na jutro, w godzinach 00:00-6.00.

Weekendowa przerwa w PKO BP

– W najbliższą sobotę (27 czerwca) potrzebujemy czasu na prace techniczne. W godzinach 00:00-06:00 możesz spotkać się z utrudnieniami podczas korzystania z serwisów internetowych i aplikacji mobilnej – czytamy w komunikacie PKO BP.

Bank radzi, aby wszelkich ważnych transakcji dokonać wcześniej. Jednocześnie instytucja informuje, że bez problemu będą działały karty płatnicze. – Bez problemu zapłacisz za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacisz gotówkę z bankomatu – podkreśla PKO BP.

W ostatnim czasie największy polski bank wydał komunikat, w którym ostrzega klientów przed oszustami podszywającymi się pod instytucję. Wysyłają fałszywe wiadomości, w których proszą o uzupełnienie danych we wniosku.

– Wysyłają e-maile o tematach, np. „Monitoring spraw z wniosku Banku” z adresów mailowych, które podszywają się pod nasz bank (np. z końcówką „PKO”). Aby wzbudzić zaufanie i uśpić Twoją czujność, w treści mogą podawać nasze numery telefonów lub adresy e-mail. Wywierają presję czasu, aby skłonić Cię do otwarcia i uzupełnienia załącznika. Do wiadomości dołączają plik (.rar) ze złośliwym oprogramowaniem. Gdy go otworzysz, na Twoje urządzenie zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, a przestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych i konta – ostrzega PKO BP.

Bank podkreśla, że nie jest autorem tego typu wiadomości. Instytucja apeluje do klientów, by nie otwierali załączników i nie klikali w linki w takich e-mailach. Utracą wówczas kontrolę nad kontem i stracą oszczędności. – Jeśli nie masz pewności, czy to wiadomość od nas, zadzwoń pod nr 800 302 302 (bez opłat dla numerów krajowych w Polsce, w pozostałych przypadkach opłata zgodna ze stawką operatora) – radzi PKO BP.

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