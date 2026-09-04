Nowy pomysł na niedziele handlowe. Polacy zabrali głos

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku wydawało się, że liberalizacja ustawy o zakazie handlu w niedzielę jest kwestią czasu. Większość ugrupowań, które tworzą obecną koalicję zapowiadała w kampanii wyborczej mniejsze lub większe poluzowanie przepisów w tym zakresie. Tymczasem w ciągu tych niespełna trzech lat niewiele się w tej sprawie wydarzyło.

Od przeszło dwóch lat w Sejmie znajduje się projekt firmowany przez posła Ryszarda Petru, który przewiduje m.in. wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Utknął on jednak w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, którą kieruje Lewica. Sam Petru wydaje się w tej kwestii zrezygnowany i w niedawnym wywiadzie dla Radia Zet zaproponował inne rozwiązanie.

– Najchętniej bym to w ogóle zdelegował regionalnie, czyli żeby to samorządy, albo województwa, albo przynajmniej na poziomie powiatów były decyzje, czy handel w niedzielę (powinien obowiązywać) – zaproponował Petru.

Polityk uważa, że takie rozwiązanie mogłoby na dobry początek funkcjonować w miejscowościach turystycznych.

Co na ten temat sądzą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”.

Zakaz handlu w niedzielę po stronie samorządów? Polacy podzieleni

Na pytanie: „Czy popiera Pan/Pani pomysł, aby o zakazie handlu w niedzielę decydowały samorządy?” 38,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Nieco więcej, bo 41,1 proc. badanych nie popiera propozycji Ryszarda Petru, a co piąty respondent (20,1 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.