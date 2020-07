Ratunek dla firmy w czasie pandemii? Prezes-informatyk

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu firmy VMware. Najnowsze badania zostały zrealizowane na grupie 2250 przedstawicieli kadry zarządzającej z największych firm w regionie EMEA. Wyniki pokazują, że w firmach rośnie znaczenie osób związanych z technologiami oraz IT. Przekonanie, że szersze dopuszczenie ich do stanowisk w zarządzie, może korzystanie wpłynąć na firmę, jest coraz bardziej powszechne.

Zarząd 4.0

Według raportu, prezes z kompetencjami technologicznymi to szereg wymiernych korzyści dla organizacji:

50 proc. ankietowanych uważa, że wsparcie takich ludzi może zwiększyć efektywność całej organizacji,



42 proc. widzi możliwości wzrostu wyników biznesowo-finansowych,



40 proc. dostrzega szansę na przyspieszenie innowacyjnych projektów,



37 proc. jest z kolei zdania, że prezes-technolog pozwoliłby firmie zwiększyć też jakość usług, poprawiając tzw. customer experience konsumentów.



– Dzisiejszy prezes nie jest już osobą zajmującą się tylko finansowym wycinkiem organizacji. Nigdy wcześnie nie musiał zarządzać tak zróżnicowanym zestawem zadań, jak dziś, do którego dochodzi jeszcze cyfryzacja. Ci, którzy mają wiedzę na temat nowych technologii i rozumieją, jak one działają, jak wspierają biznes nawet w trudnych czasach, mają prawdziwą przewagę – komentuje Ed Hoppitt, dyrektor ds. rozwoju aplikacji chmurowych, VMware EMEA.

Szybkość rynkowego przetrwania

Możliwość dostarczenia nowoczesnych usługi oraz aplikacji biznesowych, które zapewniają firmie atrakcyjne produkty i stymulują zaangażowanie klientów, jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Wiedza w dziedzinie technologii na poziomie zarządczym w połączeniu z cyfrowymi narzędziami umożliwiającą obsługę tych aplikacji to zwycięska kombinacja, przekonują eksperci VMware.

Wtóruje im Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik S.A., jednej z największych i najdłużej działających sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym oraz produktami RTV i AGD w Polsce: – Firmy handlowe, które odnoszą dzisiaj największe sukcesy, to te które potrafią korzystać z cyfrowych narzędzi do budowania zróżnicowanych i konkurencyjnych usług, mających wpływ na wysoką satysfakcję klientów. Dlatego dzisiejsze firmy muszą na poziomie zarządczym mieć ludzi, którzy rozumieją tę zależność – mówi Buczkowski.

Pełne zrozumienie wartości, ale i procesów rządzących cyfrową transformacją to kluczowy aspekt powodzenia każdego projektu – czytamy w raporcie. Taka postawa przekłada się po prostu na szybkość działania, a jak pokazały niedawno pandemiczne okoliczności, ta jest potrzebna, by firmy mogły sprawnie dostosować się do nowych warunków rynkowych czy potrzeb pracowników.

Pandemia najsilniej unaoczniła, że digitalizacji można dokonać szybko. Nie potrzeba było dekad, by przejść z offline w online. Na własnej skórze, przekonały się o tym rządy tworzące aplikacje wspierające walkę z koronawirusem, detaliści z dnia na dzień przenoszący sprzedaż do sieci czy miliony ludzi, którzy pracowali i studiowali z domów.