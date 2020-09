Dopłata do fotowoltaiki. Jak i do kiedy złożyć wniosek na program „Mój prąd”?

Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW. Dotychczasowe efekty programu „Mój Prąd” – 73 tysiące wniosków o dotacje – to 408 MW zainstalowanej mocy. Program „Mój Prąd” to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). W tej chwili dopłaty do fotowoltaiki realizowane są w ramach II edycji programu.

Mój prąd. Do kiedy można składać wnioski?

Edycja ta trwa od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku. To oznacza, że w tych miesiącach można składać wnioski o dofinansowanie.

Kluczowa oczywiście jest jego kwota. Dofinansowanie w formie dotacji stanowi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Moc instalacji musi się mieścić w zakresie 2 do 10 kW.

Operator programu to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponieważ zainteresowanie jest ponadprzeciętne, rozpatrywanie wniosków (które odbywa się na bieżąco) trwa, nawet do 3 miesięcy.

Nowe prawo budowlane. Jakie nowe dokumenty są potrzebne?

Ponieważ wejdą w życie zmiany w prawie budowlanym, pojawiły się wątpliwości, czy nie wpłyną one na dotacje z programu „Mój prąd”. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW przekonuje, że nie.

Jedyna dodatkowa procedura, jaka się pojawi, to ta, że przy montażu instalacji większej niż 6,5 kW (do 10 kW), projekt musi być uzgodniony z przeciwpożarowym rzeczoznawcą, a zakończenie prac montażowych zgłoszone do Państwowej Straży Pożarnej. Obowiązek wszedł w życie 19 września.

Procedura składania wniosku online. Krok po kroku

Samo składanie wniosków odbywa się zdalnie. Papierowe wnioski – ze względu na pandemię COVID-19 – nie są przyjmowane. Do złożenia potrzebny jest więc profil zaufany lub e-dowód.

Wnioski składa się na stronie Gov.pl. Należy się zalogować na panelu Gov.pl i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

kopia faktury za dostawę i montaż instalacji,



dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie,



zaświadczenie operatora potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy,



oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (dotyczy, gdy instalacja jest montowana samodzielnie),



pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.



Potwierdzenie dostaniemy na skrzynkę ePUAP (w panelu Gov.pl) oraz na maila.