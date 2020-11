Galerie handlowe zostaną zamknięte? Premier Morawiecki i rząd decydują ws. nowych obostrzeń

W związku z ciągle wysoką liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce, przy malejącej liczbie wolnych miejsc w szpitalach i respiratorów, spodziewane są nowe obostrzenia, które mają powstrzymać rozwój pandemii. Kolejne branże z niecierpliwością czekają na konferencję premiera Mateusza Morawieckiego. Pojawiają się bowiem przecieki, że obecnie rząd analizuje różne scenariusze kolejnych etapów tzw. „pełzającego lockdownu” . Szef KPRM Michał Dworczyk we wtorek zapewniał, że wprowadzenie ponownego całkowitego zamknięcia gospodarki jest ostatecznością.

Staramy się iść tą wąską granią, gdzie po jednej stronie jest wydolność służby zdrowia i zagrożenie całkowitej zapaści systemu opieki zdrowotnej, po drugiej stronie bardzo poważne kłopoty gospodarcze – mówił współpracownik Mateusza Morawieckiego.

Nowe obostrzenia. Co to może być?

Dworczyk przyznał jednak, że żaden scenariusz nie jest wykluczony, a wszystko zależy od sytuacji w szpitalach. W środę w audycji Rozgłośni Katolickich „Poranek Siódma 9 ” potwierdził, że jeszcze dziś szef rządu poinformuje o nowych ograniczeniach, którym będziemy musieli się poddać. Jakie kolejne kroki są brane pod uwagę? Dworczyk mówił o decyzjach, „które będą ograniczały nasze funkcjonowanie, ograniczały też ilość kontaktów społecznych”.

Konferencja premiera

Rzecznik rządu podał na Twitterze, że konferencję zaplanowano na godzinę 14. Premierowi towarzyszył będzie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zamknięte galerie handlowe i zakaz wychodzenia z domu?

Z przecieków po spotkaniu przedstawicieli części opozycji z premierem wynikało, że szef rządu rozważa nawet ponowny twardy lockdown jak na wiosnę. Na razie mowa jest jednak także o innych, łagodniejszych scenariuszach.

Chodzi m.in. o możliwość zamknięcia galerii handlowych, czy wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się. Portal Money.pl informował we wtorek, że nie ma zgody w rządzie co do dalszych ograniczeń w handlu. Wahać ma się sam premier Mateusz Morawicki. Wyłączanie kolejnych branż oznacza bowiem konieczność wprowadzenia pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców, na wzór wiosennych tarcz antykryzysowych. A to z kolei dalsze obciążenia dla budżetu.

Może się jednak okazać, że dalsze wzrosty zakażeń wymuszą na rządzie podjęcie kolejnych działań. Kidy można spodziewać się decyzji? Nieoficjalnie mówi się o możliwej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze w tym tygodniu. Media wskazują na środę bądź czwartek. Zwyczajowo to pod koniec tygodnia rząd ogłaszał nowe restrykcje. Wkrótce okaże się, czy tym razem będzie tak samo.

„Pełzający lockdown”

Na razie w Polsce mówi się o „pełzającym” bądź „miękkim lockdownie” . Rząd na razie nie zdecydował się na zamknięcie całej gospodarki, jak miało to miejsce wiosną. Stopniowo wyłączane są jednak kolejne sektory gospodarki i ograniczane możliwości swobodnego poruszania się pewnych grup osób – młodzieży i seniorów.

Zamknięte siłownie i restauracje

Od 17 października nie działają siłownie i baseny. Początkowo ograniczono godziny działalności restauracji, a następnie zakazano przyjmowania gości w lokalach. Możliwe jest jedynie zamawianie jedzenia w dostawie i na wynos. W rozporządzeniu, które weszło w życie 3 listopada, rząd zakazał stacjonarnej działalności restauracji do odwołania.

Zakaz wesel, ograniczone zgromadzenia

W całym kraju obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych przyjęć oraz gromadzenia się w grupach większych niż 5-osobowe. Jest nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Ograniczono liczbę wiernych w kościołach do 1 osoby na 7 metrów kwadratowych.

Godziny dla seniorów

Seniorzy powyżej 70. roku życia proszeni są o niewychodzenie z domów poza sytuacjami takimi jak zakupy czy wizyta u lekarza. W sklepach ponownie obowiązują godziny dla seniorów, objęto nimi osoby powyżej 60 roku życia. Starsze roczniki w szkołach podstawowych i szkoły ponadpodstawowe przeszły na nauczanie zdalne.

Praca zdalna

Z początkiem listopada praca zdalna została wprowadzona jako obowiązek także w urzędach. Pracodawców prywatnych premier Mateusz Morawiecki prosił u umożliwienie takiej formy pracy także w przedsiębiorstwach prywatnych.

