Rzecznik rządu potwierdza: Polska i Węgry zawetowały budżet UE

Negocjacje wokół unijnego budżetu toczyły się w napiętej atmosferze, a premier Polski otwarcie zapowiadał, że nie zgodzi się na tzw. mechanizm „pieniądze za praworządność” . W poniedziałek 16 listopada za słowami poszły czyny. PAP i RMF FM poinformowały jako pierwsze nieoficjalnie, że Polska i Węgry odrzucają polityczne porozumienie pomiędzy niemiecką prezydencją a negocjatorami Parlamentu Europejskiego dotyczące mechanizmu warunkowości, łączącego przyznawanie środków z unijnego budżetu z przestrzeganiem zasady praworządności.

Spotkanie ambasadorów skończyło się zgłoszeniem przeciwnego stanowiska i w efekcie zawetowaniem rozmów o budżecie i funduszu odbudowy. Równocześnie mechanizm „pieniądze za praworządność” został przyjęty przez większość europejskich krajów.

Rzecznik rządu: Sprzeciw Polski i Węgier

Nieoficjalne doniesienia mediów potwierdził rzecznik rządu. „Polska i Węgry sprzeciwiły się niekorzystnemu projektowi rozporządzenia. Efektem jest wstrzymanie procedury ws. wszystkich elementów pakietu: decyzji o zasobach własnych warunkującej budżet wieloletni i fundusz odbudowy, a także arbitralnego rozporządzenia ws. warunkowości” – napisał na Twitterze Piotr Muller. Rzecznik rządu, podobnie jak Przedstawiciel Stały RP w Brukseli podkreślił, że polskie władze liczą na konstruktywny dialog.

Polska liczy na rozsądne podejście naszych partnerów i wypracowanie zasad, które pozwolą osiągnąć porozumienie. Jesteśmy otwarci na konstruktywne rozwiązania – o ile będą zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej oraz obowiązującymi traktatami UE – wskazał Muller.

Polska i Węgry wetują budżet. Co to znaczy?

Weto Polski i Węgier stawia unijne kraje w trudnej sytuacji. Do przyjęcia budżetu i planu odbudowy konieczna jest bowiem jednomyślność. Jeżeli do końca roku nie uda się osiągnąć konsensusu, UE będzie działała w ramach prowizorium budżetowego. To oznacza, że wypłacane będą wyłącznie środki wynikające ze wcześniejszych zobowiązań, takie jak dopłaty dla rolników czy fundusze na utrzymanie unijnej administracji.

Zamrożone zostaną środki na nowe inwestycje, w tym infrastrukturę oraz osobny fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa. W ramach wsparcia dla gospodarki Polska miała otrzymać 23 mld euro. Środki mogłyby zostać przeznaczone nie tylko na ratowanie upadających firm, ale też m.in. modernizację szpitali.

