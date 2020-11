Co teraz powstaje w Polsce za pieniądze z Unii? Oto największe inwestycje

Przez 16 lat do unijnego budżetu wpłaciliśmy jedną trzecią tych pieniędzy, które do nas trafiły. Od początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej Polska dostała ponad 188,8 miliarda euro. W tym czasie wpłaciliśmy do unijnego budżetu ponad 60,9 miliarda euro. „Na czysto” dostaliśmy więc 127,8 miliarda euro.

Największe unijne inwestycje, które są obecnie realizowane, to - jak przypomina TVN24 - dokończenie budowy autostrady A1, budowa szlaków komunikacyjnych (autostrady i drogi ekspresowe) Via Carpatia i Via Baltica oraz gazociąg Baltic Pipe.

Autostrada A1

Autostrada A1 to droga z północy na południe Polski, biegnąca przez cały kraj. Jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i projektu „Autostrada Gdańsk-Brno/ Bratysława-Wiedeń”. Do jej zamknięcia został 81-kilometrowy odcinek od węzła Tuszyn do obwodnicy Częstochowy. Szacunkowy koszt całego projektu to około 3,7 miliarda złotych, z czego dofinansowanie unijne stanowi około 2 miliardów złotych.

Szlak Via Baltica

Posuwa się naprzód budowa drogi ekspresowej S61 (to 214-kilometrowa część szlaku Via Baltica, który łączy kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą). Budowa współfinansowana jest przez UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mld zł z CEF i 1,6 mld zł z POIiŚ, razem 3,4 mld zł.

Szlak Via Carpatia

Unia Europejska dofinansowuje także budowę drogi ekspresowej S19 Via Carpatia. Odcinek S19 Lublin-Rzeszów to ponad 900 mln zł. Z UE 468 mln zł. 10 lat budowy S19 będzie kosztować 27 mld zł

Baltic Pipe

Unia Europejska zapłaci za jedną trzecią kosztów inwestycji Baltic Pipe. To gazociąg, z którego nitka będzie wiodła do Polski. Oprócz samej rury należą do inwestycji system przesyłu gazu w Danii, budowa tłoczni i kilka innych elementów. Z UE dostaniemy 200 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę”.

