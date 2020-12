Kiedy zarobki w Polsce dogonią unijne? Są nowe szacunki

To pytanie zadawane jest w zasadzie od wejścia Polski do Unii Europejskiej: Kiedy zarobki w Polsce zrównają się ze średnią UE? Najnowsze szacunki w tej materii podaje Grant Thornton i mogą one napawać optymizmem.

W raporcie Grant Thornton „Salary Catch Up Index” pochylono się nad tym, jak przebiegają wzrosty wynagrodzeń w poszczególnych państwach unii Europejskiej. Powróciło pytanie, kiedy Polska dogoni średnią unijną. Jak wynika z raportu – należy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, choć są powody do zadowolenia. Pensje w Polsce rosły w ostatnich trzech latach 15-krotnie szybciej niż średnio w Unii Europejskiej. To najwyższa dysproporcja od co najmniej 10 lat. Przy takich dynamikach dogonilibyśmy średnią unijną już w 2038 roku – szacuje Grant Thornton. Kiedy Polska zrówna się zarobkami z resztą UE? Gonimy resztę stawki Grant Thornton zauważa, że w Unii Europejskiej tylko sześć państw ma niższe średnie płace niż Polska, więc przed nami jeszcze sporo „pogoni” za czołówką. Tempo tej „pogoni” jednak przyspieszyło, bo dynamika płacy brutto w Polsce wyniosła 5,6 proc., gdy w Unii Europejskiej ten wskaźnik wyniósł średnio niecałe 0,4 proc. To oznacza niebywałe przyspieszenie, bo patrząc na te dane, można szacować, że Polska dogoniłaby unijną średnią zarobków w ciągu 18 lat, czyli w roku 2038. Dla porównania, analogiczne badanie Grant Thornton z 2019 roku wskazywało na to, że Polska dogoni UE w 2069 roku. Z kolei w 2018 roku szacowano, że stanie się to dopiero w 2077 roku. Cytowany w komunikacie firmy Tomasz Wróblewski, partner zarządzający w Grant Thornton, ocenił: – Nasze obliczenia pokazują, że Polska utrzymuje silne tempo doganiania zamożniejszych państw, a w ostatnich latach wręcz ten proces silnie przyspieszył. Gdyby obecne dynamiki płac w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej utrzymały się w przyszłości, średnie unijne zarobki moglibyśmy dogonić już za dwie dekady. Ten scenariusz wydaje się bardzo optymistyczny. Aby się spełnił, polskie państwo musi tworzyć korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorstw, a przedsiębiorcy muszą dbać o rozwój swoich firm. Czytaj też:

