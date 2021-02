Polacy na L4. Liczba zwolnień wystrzeliła

O sprawie pisze obszernie Bankier.pl. Na podstawie danych ZUS-u ocenia, że choć zwolnień i zasiłków opiekuńczych wzięliśmy znacznie więcej niż w 2019 roku. Z kolei liczba ubezpieczonych w ZUS praktycznie się nie zmieniła. Na koniec 2020 roku było ich 16 680,1 tys. Z kolei na koniec 2019 roku 16 718,3 tys.

Na L4 przed zwolnieniem z pracy?

Na zwolnienia L4 wypłacono 22,9 mld zł. W 2019 roku było to znacznie mniej, bo 19,7 mld zł. Miesiącem rekordowym okazał się grudzień, podczas którego Polacy spędzili na zwolnieniach 28,3 mln. Według Bankiera.pl to zastanawiające, ponieważ szczyt zachorowań przypadł w zeszłym roku w listopadzie, tymczasem w grudniu fala opadła. Rodzi się więc podejrzenie, że L4 w grudniu dla wielu osób okazało się formą ucieczki przed wypowiedzeniem umowy, czyli zwolnieniem z pracy.

Ogromny wzrost zasiłków opiekuńczych



Pandemia odcisnęła swoje piętno i widać to doskonale w statystykach. Jeśli chodzi o zasiłki opiekuńcze to wzięliśmy ich w 2020 roku 43,2 mln dni (kwota wypłat wyniosła 3,7 mld zł). Z kolei od stycznia do grudnia 2019 Polacy przebywali na zasiłkach opiekuńczych 11,55 mln dni, za co pobrali 1,07 mld zł.

