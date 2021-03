Polskie firmy zamierzają zwiększać zatrudnienie mimo pandemii. Czego się boją? Podatków

Zwiększenie liczby pracowników w tym roku planuje 43 proc. polskich firm, z kolei w ciągu 3 lat zwiększenie zatrudnienia deklaruje 78 proc. badanych w Polsce – wynika z badania PwC CEO Survey.

„Perspektywa kolejnych miesięcy i lat wygląda bardzo obiecująco. 43 proc. firm z Polski zamierza zwiększyć zatrudnienie w tym roku, a w ciągu 3 lat takie plany deklaruje aż 78 proc. badanych. Tylko 10 proc. firm w Polsce (w porównaniu do 21 proc. na świecie i 18 proc. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) spodziewa się spadku liczby zatrudnionych w swoich przedsiębiorstwach w tym roku” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślają autorzy raportu PwC, w czasie pandemii ochrona miejsc pracy stała się jednym z priorytetów dla rządów państw i liderów biznesów. Z odpowiedzi uzyskanych od polskich respondentów badania wynika, że 43 proc. przedsiębiorstw nie zmieniło poziomu zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach, a 22 proc. firm wręcz zwiększyło liczbę pracowników. Jednocześnie 35 proc. badanych przyznało, że w ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych w ich organizacjach zmalała.

Czego obawiają się pracodawcy w Polsce? Podatki nad pandemią

Wśród kluczowych ryzyk biznesowych wymienianych przez prezesów firm w Polsce pierwsze 3 miejsca zajmują: niepewność co do regulacji podatkowych (90 proc. odpowiedzi po zsumowaniu „jestem tym bardzo zaniepokojony” i „jestem tym w pewnym stopniu zaniepokojony”), niepewny wzrost gospodarczy (88 proc.), a na kolejnym (86 proc.) aż 3 zagrożenia ex aequo: pandemia, przeregulowanie rynku i wzrost obciążeń podatkowych, podkreślono.

„Pomimo globalnej recesji, rekordowa liczba prezesów na świecie uważa, że nastąpi odbicie w gospodarce. Takiego zdania jest 76 proc. respondentów badania PwC CEO Survey na świecie i 63 proc. w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce grupa 'optymistów' jest najmniejsza spośród wszystkich badanych państw i wynosi 53%” – wskazano również.

Jednocześnie zdecydowana większość liderów biznesu spodziewa się wzrostu przychodów swoich biznesów. Pewnych takiego scenariusza w perspektywie 12 miesięcy jest 76 proc. polskich prezesów, a w perspektywie 3 lat 86 proc. badanych (na świecie odpowiednio 85 proc. i 88 proc.).

PwC przeprowadziło badanie wśród 5 050 prezesów firm w 100 krajach w styczniu i lutym 2021 r. W tej grupie było 163 respondentów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 49 prezesów z Polski. Nie wszystkie liczby na wykresach sumują się do 100 proc. w wyniku zaokrąglania wartości procentowych i decyzji, by w niektórych przypadkach nie pokazywać odpowiedzi „inne”, „żadne z powyższych” i „nie wiem”.

