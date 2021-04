Ostrożnie podczas zakupów online. Właśnie wówczas atakują hakerzy

O sprawie obszernie pisze TVN24. Przytacza przykład 34-letniej mieszkanki gminy Bodzechów, która straciła „tylko” 1000 zł, choć mogła stracić dużo więcej, ponieważ oszuści zamachnęli się na całe jej konto.

Hakerzy potrafią wzbudzić zaufanie

Medium cytuje aspirant Ewelinę Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Kielcach, która przyznaje, że oszuści wykorzystują to, że standardem stało się kupowanie w sieci. – Wiedzą o tym również oszuści, którzy wykorzystują coraz to nowe metody po to, by przejąć nasze pieniądze. Bez względu na to, czy występujesz w roli sprzedającego, czy też kupującego, zawsze bądź ostrożny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Zachowajmy czujność, korzystając z internetowych portali ogłoszeniowych i sprzedażowych.

Metoda działania oszustów jest prosta, ale skuteczna. Kontaktują się ze sprzedającymi artykuły i kierują rozmowę tak (prowadzą ją za pośrednictwem popularnych komunikatorów), by przejąć konto bankowe i obciążyć rachunki ofiar.

Wspomniana 34-latka z gminy Bodzechów sprzedawała fotelik. Dostała screena z dowodem wpłaty i link do portalu internetowego, w celu weryfikacji. Kliknęła w link i podała dane (datę ważności karty, hasła i loginy), po czym dostała kod autoryzacyjny.

Sprytne metody oszustów

Co było potem, wyjawia policjantka Ewelina Wrzesień: – Po chwili otrzymała wiadomość, że do jej konta został dodany nowy numer telefonu i że na jej konto wpłynęły pieniądze w kwocie 28 400 złotych, które jak się później okazało pochodziły z zaciągniętego na jej dane kredytu. Po zalogowaniu się na stronę banku, wyszło na jaw, iż z konta zgłaszającej ktoś w Warszawie wypłacił już 1000 złotych. Próbował też wypłacić resztę pieniędzy, jednak limit dzienny wypłaty mu na to nie pozwolił.

W konsekwencji poszkodowana zablokowała konto, unikając dalszych kłopotów, po czym poinformowała policję.

Jak przypomina TVN24 Biznes oszuści są od miesięcy wyjątkowo aktywni. Ostrzegali przed nimi już resort finansów, największe polskie banki, OLX, CERT Polska, zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) i inne organizacje rządowe i biznesowe.

