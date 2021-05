Prezentacja Nowego Ładu 15 maja? Jacek Sasin potwierdza

Prawo i Sprawiedliwość ma już niedługo zaprezentować Nowy Ład, czyli program rozwoju i „powrotu do normalności” po tym, jak w gospodarkę uderzyła pandemia koronawirusa. Od kilku miesięcy media rozpisywały się o szczegółach i założeniach, ale ogłoszenie planu przekładano kilka razy z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

W „Sygnałach dnia” w Radiowej Jedynce o termin prezentacji Nowego Ładu był pytany wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Prowadzący zapytał wprost, czy do prezentacji dojdzie w sobotę 15 maja. – Tak, taki jest plan – odparł Jacek Sasin.

Nowy Ład programem całej Zjednoczonej Prawicy? Sasin odpowiada

Jak mówił Sasin, Nowy Ład jest czymś, co Prawo i Sprawiedliwość „ma przygotowane od tygodni”. – Czas głośno powiedzieć, jakie mamy plany – dodał.

Wicepremier podkreślił, że jest to program, który opracowało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie wykluczył, że znajdą się w nim propozycje koalicjantów PiS w Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarnej Polski i Porozumienia. – Jeśli chodzi o koalicjantów myślę, że uda się osiągnąć pełne porozumienie (...) zgłosili pewne swoje punkty do Nowego Ładu i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, by móc powiedzieć, że to program całej Zjednoczonej Prawicy – stwierdził.

Co zakłada Nowy Ład?

Jeszcze w marcu, gdy wydawało się, że dojdzie do prezentacji Nowego Ładu, Prawo i Sprawiedliwość kolportowało grafiki, przedstawiające obszary tematyczne, które obejmuje ten projekt. Są to:

Plan na zdrowie

Uczciwa praca – godna płaca

Dekada rozwoju

Rodzina i dom w centrum życia

Polska – nasza ziemia

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

Dobry klimat dla firm

Czysta energia – czyste powietrze

CyberPoland 2025

Złota jesień życia

Z kolei „Dziennik Gazeta Prawna” opisywał, że w Nowym ładzie znajdą się: zwiększenie kwoty wolnej od podatku, przepisy normujące pracę zdalną, pomoc dla młodych pracowników, a też np. zachęty do Polaków na emigracji.