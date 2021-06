Rząd przyjął założenia budżetowe na 2022 rok. Wzrost PKB 4,3 proc. i wzrost długu do 57,5 proc. PKB

Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rok. Jak podkreślono, ze względu na prace legislacyjne nad projektami Polskiego Ładu przedstawiona prognoza nie uwzględnia pozytywnych skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego.

Polskie PKB wzrośnie do 4,3 proc.

Rząd przyjął we wtorek założenia makroekonomiczne do budżetu na 2022 rok. Wzrost PKB założono na poziomie 4,3 proc., a wskaźnik CPI na 2,8 proc. – poinformował CIR.

„Zakładamy, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8 proc. Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc”. – czytamy w komunikacie.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1 proc.), a w 2022 r. utrzyma się na poziomie obecnego roku. Oczekiwany jest spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 6 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r., podano także.

„Przewidujemy, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2 i 6,4 proc., odpowiednio w latach 2021-2022” – czytamy dalej. Prognozowana inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1 proc., a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc.

„Zakładamy, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022 r. Realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4 i 3,7 proc”. – czytamy dalej.

Otwarcie na Europę

CIR podał, że od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne, a proces ten był również kontynuowany w czasie pandemii.

„Dzięki wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, udział eksportu w PKB osiągnął w 2020 r. rekordowy poziom 55,8 proc. Wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021-2022” – czytamy dalej. Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 9,4 oraz 7,8 proc.

