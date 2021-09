Forum Ekonomiczne w Karpaczu już w przyszłym tygodniu. Wśród głównych tematów klimat i Polski Ład

Od 7 do 9 września w Karpaczu odbędzie się 30. Forum Gospodarcze. W hotelu Gołębiewski i miasteczku konferencyjnym tuż przed nim, zorganizowane zostanie ponad 360 paneli. Organizatorzy szacują, że wydarzenie odwiedzi ponad 4 tysiące gości. Wśród nich znajdą się najważniejsi politycy władz centralny i samorządowych, prezesi i członkowie zarządów największych spółek skarbu państwa, ale także prywatnych przedsiębiorstw. Rozmowy będą się toczyć na 22 ścieżkach tematycznych.

Fit for 55 i Polski Ład

Tegoroczne Forum będzie się toczyć przede wszystkim wokół dwóch tematów. Chodzi o nowe założenia klimatyczne, które ogłosiła Unia Europejska, oraz strategiczny program rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli Polski Ład.

– O naszej aktywności stanowić będą przede wszystkim dwa tematy. Postanowiliśmy, że w związku z przedłożeniem przygotowanym przez komisarza Timmermansa, przygotujemy aż kilkanaście pozycji programowych, odnoszących się do paktu Fit for 55. Jest to wydarzenie bezprecedensowe. Te propozycje w istotnej części będą wzmacniać, lub osłabiać konkurencyjność gospodarki i państwa na arenie międzynarodowej, to naturalne było, aby poświęcić tematowi aż tak dużo czasu – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego. – Drugim elementem, który będzie wielokrotnie poruszany, jest Polski Ład. Po raz pierwszy tak duże pieniądze w tak krótkim czasie mają zostać wydane na tak różne cele. Pobudzenie gospodarki, które ma być wynikiem tych nakładów, dla bardzo wielu przedsiębiorców jest sygnałem do tego, aby inwestować. To będzie bardzo istotna część obrad całego forum – dodaje.

Trzy dni dyskusji

Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa trzy dni. Pierwszego dnia startuje sesją plenarną o godzinie 13.00. Drugiego i trzeciego spotkania zaczną się już od 9.00. Układ siatka godzinowej jest niemal taki sam, jak w roku 2019, co wynika z faktu, że taka formuła się sprawdziła.

