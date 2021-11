„Bezpośrednio prosiliśmy o zaprzestanie...”. NBP znów nadaje na Twitterze

Narodowy Bank Polski w ostatnich tygodniach zmienił swoją komunikację i co jakiś czas zamieszcza na Twitterze wpisy, które budzą niemałe zainteresowanie. Gdy szaleje inflacja, a kryzys na granicy wciąż trwa, osoby kierujące komunikacją banku centralnego ruszyły do ofensywy.

Ofensywa NBP na Twitterze, znikające wpisy i obrona prezesa

„Pod koniec roku miała miejsce szarża banku na rynku walutowym w celu osłabienia złotego. Przyniosła ona wysoki zysk NBP (w sumie przekroczył 9 mln zł), którego lwia część w tym roku zasili budżet” – brzmiał tweet, który szybko zniknął z konta NBP 3 listopada.

Innym razem cytowano fragment „Pana Tadeusza”: „Kierownik polowania zagrał na trąbce i ogary poszły w las”, aby później dopytywać w ankiecie, kto jest kierownikiem polowania (w domyśle – polowania na szefa NBP Adama Glapińskiego, na którego spada ostatnio sporo krytyki). Służby prasowe NBP dementują też rzekome fake newsy jak np. ten o kiepskim wyniku Glapińskiego w rankingu magazynu „Global Finance” (wynik rzeczywiście był niezadowalający, więc bank centralny dowodził, że media kolportowały „zmanipulowany przekaz” na temat rankingu).

NBP apeluje do mediów o „zaprzestanie”

Kolejny tweet NBP z 18 listopada również utrzymany jest w specyficznym tonie. Na koncie banku centralnego napisano jedynie:

„Bezpośrednio już prosiliśmy o zaprzestanie, ponawiamy tutaj”.

Zdanie jest niespecjalnie zrozumiałe, jeżeli nie zna się kontekstu. NBP dołączył do wpisu też zrzuty ekranu z wyszukiwarki Google i niektórych tekstów mediów o prezesie NBP. W tym wypadku przytoczono publikacje Radia ZET i „Rzeczpospolitej”, zatytułowane:

Prezes NBP A. Glapiński żartuje z nagich zdjęć senatora PiS. J. Jackowskiego (Radio ZET)

Ranking: Polska ma najgorszego prezesa banku centralnego w Europie („Rzeczpospolita”).

Ten wpis na Twitterze pojawił się zresztą nieprzypadkowo. Dwa dni wcześniej Biuro Komunikacji NBP wydało obszerny komunikat, w którym wypisało swoje zastrzeżenia do sposobu, w jaki media opisują działania banku lub przedstawiają prezesa Glapińskiego.

Dziwne tweety NBP. Bank centralny wyjaśnia

W tym samym komunikacie o działaniach NBP w końcu też poznaliśmy powód tej zmiany aktywności w mediach społecznościowych w wydaniu profilu banku. Niektóre z nich mają być „działaniami ostrzegawczymi”.

„W listopadzie 2021 r., w obliczu nasilających się ataków natury politycznej na NBP, wyrażanych zarówno zmasowanym dystrybuowaniem fake newsów o NBP na Twitterze, poprzez konta polityków, ale również boty i podejrzane profile w mediach społecznościowych, Departament Komunikacji NBP zdecydował się na realizację poprzez Biuro Prasowe NBP dwóch działań ostrzegawczych – wpisów o „kierowniku polowania”. To nie był pierwszy raz, kiedy bank centralny skonfrontował się z opiniami politycznymi, jednak miejsce, czas i forma wpisów sprawiły, że zyskały one olbrzymi zasięg w mediach, a na samym Twitterze przekaz dotarł do blisko kilkuset tysięcy osób (pierwszy do ponad 300 tys., drugi do blisko pół miliona osób)” – padło w komunikacie.

W dalszej części wskazano jeszcze: „Bank centralny nie może pozwolić na ignorowanie bezpardonowych ataków na jego niezależność. Służby komunikacyjne NBP przeszły dużą reorganizację, wyposażając się w odpowiednie narzędzia natychmiastowej reakcji o odpowiednio szerokim zasięgu. To, co w delikatny sposób zasygnalizował bank i służby komunikacyjne wspomnianymi wpisami, to jasny sygnał dla środowiska politycznego, że w przypadku dalszego kontynuowania ataków na NBP, służby komunikacyjne zmuszone będą adekwatnie reagować, aby zapewnić optymalną przestrzeń na realizację celów i zadań banku centralnego wynikających m.in. z zapisów Konstytucji RP”.

