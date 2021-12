Samorządy budują mosty a nie mury

Okazuje się, że tętniące życiem w lecie popularne Mikołajki mogą też zaroić się od gości na początku zimy. Taki bieg zdarzeń przypadł do gustu marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi. – To jest duża wartość dla Warmii i Mazur, bo możemy w ten sposób promować region piękny, znany z przyrody, możliwości wypoczynku i turystyki. Możemy też pokazywać region ambitny, region rozwijający się, który po raz kolejny w 100 procentach wykorzystuje środki z Unii Europejskiej i przygotowuje się też do następnej perspektywy – powiedział marszałek.

Jednym z tematów, który bardzo często poruszano podczas dwóch kongresowych dni, był Polski Ład.

– Jest bardzo wiele osób, które chcą pytać, dlaczego w taki, a nie inny sposób dzielone są te pieniądze i myślę, że ten nasz kongres będzie stanowił doskonałą okazję, by odpowiedzieć na pytania – zauważył Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.

Jaka przyszłość czeka media lokalne?

Kilka paneli dyskusyjnych poświęconych było mediom. Redaktor naczelny Wprost Robert Feluś poprowadził dyskusję „Czwarta władza. Czy media lokalne mają przyszłość?” Zaczęło się od kwestii, w jakich obszarach media lokalne mogą współpracować z władzami?

– We wszystkich – odpowiedział zdecydowanie Maciej Wróbel, wiceburmistrz Kętrzyna, kiedyś pracujący jako dziennikarz. Samorządowiec zaznaczył jednak, że czasem ciężko ta współpraca idzie. – Bo dziś, żeby mieć medium, wystarczy założyć konto na Facebooku. Bardzo często takie portaliki powstają, by dezinformować a nie informować. Każda gmina ma na swoim terenie takiego dziennikarza, który jest tylko po to, by uprzykrzać życie samorządowi, często na czyjejś zlecenie.

W takiej sytuacji samorządy bronią się w prowadzonych przez siebie mediach. Ale czy władza lokalna powinna być właścicielem mediów?

– Ja na to odpowiadam od lat niezmiennie: niech burmistrz założy też sklep mięsny. Albo odzieżowy. To jest taka sama konkurencja – zaznaczył Maciej Kowalski, wydawca tygodnika Nowy Wyszkowiak.

Ukraiński dziennikarz Mykhailo Katsyn, pracujący w telewizji informacyjnej, zwrócił uwagę, że każda władza na całym świecie powie, dla politycznej poprawności, „tak, chcemy współpracować z mediami”.

– Z drugiej strony jest problem autocenzury, którą dziennikarze czasem muszą stosować. Bo ważne jest, kto finansuje media. Robienie mediów jest drogie i najczęściej to nie jest jakiś bardzo dochodowy biznes. Wpływ na to, jak działają media ma ten, kto płaci na ich funkcjonowanie. I bywa tak, że dziennikarze, którzy chcą po prostu zarabiać pieniądze, poświęcają część swojej wolności, żeby nie stracić pracy – zauważył red. Katsyn.

Ten wątek podchwycił wydawca Nowego Wyszkowiaka. – Ja jestem zależny. Od moich czytelników i reklamodawców. Im bliżej jesteśmy mieszkańców, tym zaufanie jest większe, ale też większa jest nasza odpowiedzialność. A co weryfikuje, czy medium jest dobre? Jeśli w trakcie kampanii wyborczej wszystkie komitety dają tam reklamy. Znaczy, że uważają to medium za dobre.

Burmistrz Wróbel nie ukrywał, że samorządy często są głównym źródłem utrzymania lokalnych mediów. – Bo małe media lokalne nie są w stanie działać w oparciu o crowdfunding. Mieszkańcy nie zrzucą się na funkcjonowanie takiego medium, a nawet jak się zrzucą, to nie będzie to taka skala, żeby pozwoliła na działanie bez sięgania po pieniądze od reklamodawców – oceniał samorządowiec.

Czy zatem crowdfunding to model finansowania, który nie sprawdzi się w przypadku mediów lokalnych?

– Ludzie zazwyczaj wolą zapłacić na kanał na Youtube, czy blogerowi, który nie pracuje na faktach tylko na emocjach – skwitował ukraiński dziennikarz.

Złoty Klucz Wprost

Pierwszy dzień kongresu zakończył się galą, której zwieńczeniem było uroczyste wręczenie Złotego Klucza Wprost. To nagroda przyznawana przez redakcję od 2015 roku najlepszym prezydentom polskich miast, którzy w swoim dorobku mają szczególne osiągnięcia w sferze polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

W tym roku nagroda trafiła do rąk prezydentki Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek.

– Jestem bardzo wzruszona tym wyróżnieniem, otrzymanym na tak prestiżowym wydarzeniu, jakim jest Europejski Kongres Samorządów – powiedziała odbierając nagrodę. – Kiedy myślę „Ostrów Wielkopolski” czuję radość i dumę. To miasto niezwykłe, magiczne, wyjątkowe. A służba i praca dla tego miasta jest dla mnie wielkim szczęściem.

Beata Klimek zadedykowała Złoty Klucz miastu, mieszkańcom i jej współpracownikom w Urzędzie Miasta.

– Ale chcę też pogratulować wszystkim koleżankom i kolegom samorządowcom. Codziennie pokazujecie, że samorząd jest niezwykle ważny. Że budujecie w lokalnych wspólnotach mosty a nie mury. Udowadniacie, że przyszłość Polski realizuje się właśnie tutaj, w samorządzie. Dlatego chciałam przypomnieć: nie ma wolności bez samorządności – zakończyła, a sala nagrodziła ją gromkimi oklaskami.