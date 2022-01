NBP zmienia prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. Ekonomiści zaskakująco optymistyczni

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski wśród 25 ekspertów w rundzie zimowej, zakłada wzrost na poziomie 5,4 proc. w 2021 r., a następnie wzrost o 4,3 proc. w 2022 r. i o 4 proc. w 2023 r., wynika z raportu NBP. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 5,1 proc. w 2021 r., a następnie wzrost o 4,7 proc. w 2022 r. i o 4,1 proc. w 2023 r.

„Zgodnie z zagregowanym rozkładem prognoz wzrostu PKB przekazanych w zimowej rundzie AM NBP tempo to wyniosło w 2021 r. między 5,2 a 5,6 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 5,4 proc. Dla kolejnych dwóch lat prognozy centralne wynoszą, odpowiednio, 4,3 i 4,0 proc., zaś typowe scenariusze zawierają się między 3,6 i 4,9 proc. dla 2022 r. i 2,8 i 4,7 proc. dla 2023 r”. – czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego.

Złoty się wzmocni. Koniec z 4,70 za euro

Zgodnie z prognozami ekspertów AM NBP, kurs złotego względem euro wyniesie ok. 4,53 w 2022 r. i ok. 4,44 w 2023 r. Eksperci oczekują również nieznacznego spadku cen baryłki ropy (Brent) do 74 USD w 2022 r. i 71 USD w 2023 r., podano także. „Prognozy uzupełniające zebrane w ramach zimowej rundy AM NBP wskazują, że krajowa stopa bezrobocia będzie się stopniowo obniżała z 5,9 proc. w 2021 r. do 5,2 proc. w 2022 r. i 4,8 proc. w 2023 r”. – czytamy dalej.

Po wzroście wynagrodzeń o 8,5 proc. w 2021 r., w kolejnych latach stopa wzrostu wynagrodzeń wyniesie 8,1 proc. (2022 r.) i 7,3 proc. (2023 r.), podał bank centralny. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

