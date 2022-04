Krajowy Plan Odbudowy bez rozstrzygnięcia. Premier o braku porozumienia

Premier Mateusz Morawiecki został na poniedziałkowej konferencji prasowej zapytany, czy w najbliższym czasie dojdzie do porozumienia z UE, które pozwoli na odblokowanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Przyznał, że aktualnie nie jest to realne.

– Nie doszliśmy jeszcze do porozumienia. Polska jest suwerennym krajem, mamy swoje zasady i w taki sposób będziemy określali warunki brzegowe, które są dla nas akceptowalne.Cały czas liczę, że w kwietniu lub na początku maja do porozumienia dojdzie, ale tym razem nie będzie to możliwe — wyjaśnił Morawiecki.

Nie dojdzie tym samym do uroczystego ogłoszenia zatwierdzenia polskiego KPO 9 kwietnia, w dniu wizyt w Warszawie Ursuli von der Leyen.

Piotr Müller o KPO: ważne są szczegóły

W sobotę w podobnym tonie wypowiedział się rzecznik rządu Piotr Müller.

– Nie jestem jakimś przesadnym optymistą co do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie w sensie najbliższego tygodnia, tak jak niektóre media o tym piszą. Tym bardziej że z zaakceptowanego KPO nie wynikałoby w tej chwili wypłacenie zaliczek od razu po tym, tylko refinansowanie, więc tutaj różnica pod tym kątem nie jest tak istotna, jak np. byłaby, gdyby ten plan został zaakceptowany w grudniu – powiedział.

Zwrócił uwagę, że „ważne są szczegóły, które są zapisane w KPO”. – Żebyśmy my mogli zaakceptować ten dokument, to musi być dokument, w którym te sprawy są jasno uregulowane, zgodnie z naszymi założeniami, naszymi planami. Nie może to być coś, co jest wpisane blankietowo i co mogłoby w przyszłości powodować jakiekolwiek rozbieżności w stanowisku pomiędzy Polską a Komisją Europejską – dodał.

W środę Sejm zajmie się pięcioma projektami

Przypomnijmy, że wszystkie kraje członkowskie przygotowały Krajowe Plany Odbudowy, w oparciu o które miały zostać na ich rzecz wypłacone pieniądzez unijnego Funduszu Odbudowy.Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Warunkiem, od którego Komisja uzależnia wypłatę, jest zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Choć już latem zeszłego roku z ust najważniejszych polityków padły deklaracje przyjęcia odpowiedniej ustawy, żaden akt nie został przegłosowany i Izba nadal orzeka. W międzyczasie powstało kilka projektów. W środę Sejm zajmie się aż pięcioma: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i dwoma złożonymi przez opozycję.

