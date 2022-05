Drożeje nie tylko benzyna. LPG także mocno w górę

Według Pawła Bielskiego, prezesa rady Polskiej Izby Gazu Płynnego, którego cytuje „Rzeczpospolita”, kolejne podwyżki w bieżącym roku są pewnikiem, niewiadomą pozostaje tylko skala podwyżek.

Według Bielskiego podwyżki spowodowane są odcięciem dostaw gazu rosyjskiego, który odpowiadał z 60 proc. zapotrzebowania na gaz w Polsce. Wydobycie krajowe pokrywa jedynie 20 proc. zapotrzebowania, a brakuje infrastruktury, aby szybko przestawić się na gaz z innych źródeł.

Ceny LPG mogłyby wzrosnąć nawet o 100 procent

Jak mówi Paweł Bielski, całkowite odcięcie Polski od dostaw gazu LPG z Rosji sprawiłoby natychmiastowy wzrost cen o 50 do 100 proc. Jego zdaniem alternatywą jest import gazu z portów w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii drogą kolejową, ale do tego brakuje specjalistycznych wagonów-cystern do transportu LPG.

Unimot, jeden z największych w Polsce importerów gazu LGP stwierdził, że może zrezygnować z dostaw z Rosji, ale nie stanie się to natychmiast, a końcowy koszt dla odbiorcy będzie wyższy.

„Ze względu na zwiększone koszty i ograniczenia logistyczne cena LPG dla klientów końcowych będzie wyższa, a to będzie oznaczało zmniejszającą się różnicę pomiędzy ceną LPG i benzynami na stacjach paliw. To z kolei może spowodować, że klienci będą rezygnowali z LPG na rzecz benzyny”, czytamy w oświadczeniu prasowym Unimot.

Jednocześnie sankcje nałożone na Rosję sprawiły, że koncerny naftowe w tym kraju nie mają komu sprzedawać wydobywanego gazu. W związku z tym poprosiły Ministerstwo Zasobów Naturalnych o zgodę na zwiększenie z 5 do 30 proc. spalania wydobywanego gazu. Za spalenie ponad 5 proc. koncerny musiałyby dodatkowo płacić. Rosja cierpi na poważną nadwyżkę LPG. Po Ataku na Ukrainę cena gazu na rynku rosyjskim spadła o 40 proc., a magazyny szybko się zapełniły.

