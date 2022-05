Problemy Gazpromu. Spada zainteresowanie rosyjskim gazem

Bloomberg zwraca uwagę, że dzienne dostawy rosyjskiego gazu na kluczowe rynki zachodnie są najniższe od trzech miesięcy. Z przytoczonych przez agencję danych wynika, że średni eksport gazu przez Gazprom wynosił w kwietniu 387 mln m sześć. dziennie do krajów spoza byłego ZSRR. To oznacza spadek o 22 proc. w porównaniu z marcem br.

Tak znaczący spadek to efekt tego, że po latach deklaracji Europa przechodzi od słów do czynów i stawia na niezależność energetyczną od Moskwy. Pomogło w tym nadejście wiosny. Za sprawą stosunkowo wysokich temperatur klienci zużywają mniej surowca na cele grzewcze.

Nie chodzi tylko o pogodę

Nie chodzi jednak tylko o pogodę. Klienci Gazpromu z Europy – jak zauważa agencja – mogą sobie pozwolić na uzupełnianie surowca z „atrakcyjniejszych źródeł”. Rynek zalewa np. "fala gazu LPG".

Gazprom nie podaje szczegółowych informacji na temat dostaw gazu na kluczowe rynki, czyli do Europy oraz Turcji. Jednak biorąc pod uwagę dostawy głównymi rurociągami od 1 do 26 kwietnia, to były one średnio niższe o ok. 18 proc. w porównaniu ze średnimi dziennymi przepływami z marca tego roku.

Przypomnijmy, że 27 kwietnia Gazprom oficjalnie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Zakręcenie kurka miało związek z wydanym na początku kwietnia dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, w którym pojawiło się żądanie wobec „nieprzyjaznych” Kremlowi państw (czyli m.in. Polski), aby płaciły za gaz w rublach. Kupujące od Gazpromu ten surowiec Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) od razu odrzuciło żądania Moskwy.

