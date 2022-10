Bank ING ukarany. Zapłaci miliony

Generalny Inspektor Informacji Finansowej ukarał bank ING za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania inspekcji pełnej informacji i zawiadomień. Bank musi zapłacić 21,66 mln złotych kary.

Kontrola w ING

Decyzję o ukaraniu banku Generalny Inspektor Informacji Finansowej podjął już pod koniec sierpnia. Zapadła po kontroli, jaką przeprowadzono w marcu 2021, obejmującą okres 1.01.2014- 31.10.2020. Obszary, w których stwierdzono uchybienia, to obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień i pełnych informacji do GIIF. We wtorek Inspekcja w tej sprawie ostateczną decyzję.

Bank poinformował, że zgodnie z zaleceniami ustawy i wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wzmocnił już proces identyfikacji klientów oraz identyfikacji źródeł pozyskiwanych przez nich dochodów.

