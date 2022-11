Ustawa węglowa weszła w życie. Gminy mają 3 dni

Ustawa dająca samorządom możliwość dystrybucji węgla zakupionego przez państwowe spółki weszła w życie. Teraz samorządy, które chcą wziąć udział w programie, mają trzy dni na zarejestrowanie się na stronie cieplo.gov.pl, i publikację na swoich stronach informacji.

– Gminy po zarejestrowaniu otrzymają od spółek kontakt oraz umowy i harmonogramy. Od sprawności w podpisywaniu tych umów będzie zależała prędkość dostaw węgla do gmin – powiedział podczas piątkowej konferencji wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

– Przygotowujemy się na ten system od wielu miesięcy, do tej pory zaimportowaliśmy około 10 mln ton, do końca roku mamy zakontraktowane około 4-5 mln ton w kilku transzach. nie mamy takiej sytuacji, że ta ilość węgla jest zasobem skończonym, z każdym miesiącem tego węgla będzie więcej. Zachęcam wszystkie samorządy do tego, żeby wzięły udział w dystrybucji, deklarujemy pełne wsparcie – dodał.

90 proc. samorządów

Jak mówił w piątek wiceminister Rabenda, przedstawiciele rządu odbyli szereg spotkań z samorządowcami. Według niego, 90 proc. jest zainteresowana przystąpieniem do programu.

– Gminy w 90 proc. deklarowały chęć przystąpienia do procesu dystrybucji, myślę, że będą pojedyncze przypadki gmin, które nie chcą lub nie mogą brać udziału w tym programie – powiedział Rabenda. Dodał, że jeśli jakaś gmina nie przystąpi do programu, w jej miejsce będzie mógł się zgłosić podmiot prywatny.

Dystrybucja węgla

Zgodnie z założeniami ustawy, gminy będą mogły kupować od spółek państwowych węgiel w cenie 1500 zł za tonę. Sprzedawać go będą mogły za maksymalnie 2 tys. złotych.

Gminy będą mogły to robić samodzielnie, działać w porozumieniu z innymi gminami, a dystrybucję węgla będzie można zorganizować przez spółkę komunalną lub skład węgla, z którym gmina podpisze umowę, a także przez grupy producenckie rolników, którzy posiadają wagi.

Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie. Jak szacuje premier Mateusz Morawiecki, koszt dla budżetu państwa wynosi ok. 3 mld zł.

