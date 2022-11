Bezrobocie w październiku. Minister podaje najnowsze dane

Jak podała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg, stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,1 proc. To dokładnie taki sam wynik jak miesiąc wcześniej.

„Dane pokazują, że mimo iż mamy trudny czas, nie przekłada się to na rynek pracy. Mamy stopę bezrobocia na poziomie 5,1%. Spadła liczba osób bezrobotnych do niespełna 800 tys”. – powiedziała Maląg w TVP Info.

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1 proc. i była niższa niż w sierpniu 2022 r.

Z danych przedstawionych przez Urząd wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w poprzednim miesiącu 801,7 tys. wobec 806,9 tys. osób w sierpniu.

Polska w czołówce

Na początku listopada Eurostat podał dane, z których wynika, że Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Europie. Jak wylicza europejska agencja, we wrześniu bezrobocie w Polsce wyniosło zaledwie 2,6 proc. To drugi najlepszy wynik w Europie, po Czechach, gdzie bezrobocie wyniosło 2,2 proc. Średnia unijna to 6 proc.

„Wiem, że wiele firm przeżywa dziś problemy w związku z inflacją i kryzysem energetycznym. Czasy są trudne. Ale ochrona rynku pracy to dla mnie priorytet. Będziemy walczyć o miejsca pracy w Polsce i przyciąganie nowych przedsiębiorców. Bo kiedy kryzys minie, nie chcemy zaczynać od zera i ponad dziesięcioprocentowego bezrobocia jak 9 lat temu” - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Czechy liderem

Od kilku miesięcy Polska utrzymuje się w czołówce europejskich krajów z najniższym bezrobociem. We wrześniu utrzymała wynik, wyliczany według metodologii Eurostatu. Z kolei w Czechach, które są liderem rankingu, bezrobocie spada. W sierpniu, według Eurostatu, wyniosło 2,4 proc. We wrześniu już 2,2 proc.

W najgorszej sytuacji jest obecnie Hiszpania. Jak podaje europejska agencja, stopa bezrobocia wynosi tam 12,7 proc. Wysokie bezrobocie notują też Włochy - 7,9 proc., oraz Francja i Szwecja - 7,1 proc.

Czytaj też:

Drożyzna w sklepach nie odpuszcza. W połowie przyszłego roku Polaków czeka prawdziwy szok cenowyCzytaj też:

Joanna Tyrowicz: Nie będzie w Polsce dwucyfrowego bezrobocia