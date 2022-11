Dopłaty do gazu. „Prawdopodobnie zdecydujemy się na kryterium dochodowe”

Decyzja w sprawie dopłat do gazu ma zapaść w ciągu najbliższych kilku dni.

— Jeśli chodzi o gaz, to jesteśmy w trakcie dyskusji. Wczoraj była bardzo pogłębiona i dobra dyskusja na Radzie Ministrów na ten temat. Chcemy dla wszystkich mieszkańców zamrozić ten gaz na poziomie podobnym do tego, który był w tym roku. Aczkolwiek rzeczywiście pojawiają się takie głosy, żeby zastosować kryterium dochodowe — powiedział w środę premier podczas wizyty w muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Zdaniem premiera, kryterium dochodowe, które obowiązuje w przypadku części świadczeń socjalnych, sprawdza się dobrze i dlatego jest duża szansa, że zostanie zastosowań również w przypadku dopłat do gazu.

— Ono dobrze działa. Nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest — powiedzmy to sobie uczciwie — bardzo sprawiedliwe. I dlatego prawdopodobnie zdecydujemy się na kryterium dochodowe. W ciągu najbliższych kilku dni ta decyzja zostanie podjęta — powiedział Morawiecki.

Maksymalne ceny gazu. Potrzebne „dodatkowe analizy”

Mimo zapowiedzi i oczekiwań wielu obserwatorów Rada Ministrów nie przyjęła we wtorek projektu związanego z cenami gazu dla m.in. gospodarstw domowych, szpitali, szkół, czy wspólnot mieszkaniowych. Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, potrzebne są w tej sprawie „dodatkowe analizy”.

Może to świadczyć o tym, że któreś z ministerstw wyraziło swoje wątpliwości. Na razie nie wiadomo, jakie dalsze kroki zostaną podjęte, ale pewne jest, że do tej pory politycy mówili, że jest to jeden z najważniejszych projektów, nad którymi obecnie trwają prace.

