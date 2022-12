Uspokojenie na europejskich rynkach akcji po wczorajszych spadkach

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły w pierwszej połowie wczorajszej sesji do najniższego poziomu od ponad miesiąca, ale później skala strat została zredukowana (S&P 500 -1,45 proc., DJIA -1,05 proc., Nasdaq Composite -2,18 proc.).

Spadki dominowały dziś również na rynkach akcji Azji i Oceanii. Najsilniej – o 3,23 proc. – spadał chiński Shanghai B-Share Index. Niewielkie wzrosty notowały jedynie główne indeksy giełd w Malezji i Nowej Zelandii. W Europie brak było dziś rano jakiejś wyraźniejszej tendencji na rynkach akcji (DAX +0,05 proc., CAC 40 -0,06 proc. ok. godz. 9:40).

Spadki na polskiej giełdzie

Na GPW WIG-20 spadał o 0,22 proc. ok. godz. 9:40. Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy poziom od ponad roku osiągnął dziś kurs akcji spółki AC. Lekko spadała dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu (6,681 proc.). Minimalnie rosła natomiast rentowność amerykańskich 10-latek (3,691 proc.).

Ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych na rynkach w Wielkiej Brytanii i Holandii osiągnęły wczoraj najniższego poziomu od czerwca-lipca. Lekko drożały dziś rano kontrakty na ropę naftową (WTI +1,01 proc., Brent +1,53 proc. ok. godz. 9:20). Rosły dziś rano ceny miedzi (+1,18 proc.) i metali szlachetnych (złoto 0,47 proc., srebro +1,24 proc., platyna +0,93 proc., pallad +0,35 proc.). Najwyższy poziom od 11 lat osiągnęła dziś cena kontraktów na ryż na CBOT.

Euro w górę

Euro lekko się dziś rano umacniało względem amerykańskiego dolara (+0,14 proc.) wróciwszy ponad poziom 1,06. Lekko rósł kurs USD/JPY (+0,2 proc. ok. godz. 9:15). Najwyżej od 5 lat była cena kontraktów na cukier na ICE. Niewielkie zmiany notował dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,04 proc., USD/PLN -0,1 proc. ok. godz. 9:20). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymywał się poniżej poziomu 17000 USD (+0,2 proc. ok. godz. 9:15).

