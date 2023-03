Inflacja w UE. Eurostat podał dane

Z danych przedstawionych przez Eurostat wynika, że inflacja HICP w UE wyniosła w lutym 9,9 proc., zaś w strefie euro 8,5 proc. W obu przypadkach mamy do czynienia z kolejnym spadkiem dynamiki cen. Inflacja w UE wyniosła w styczniu 10 proc., zaś w grudniu zeszłego roku było to 10,4 proc. Jeśli zaś chodzi o strefę euro, to inflacja w styczniu wyniosła 8,6 proc., w miesiąc wcześniej 9,1 proc.

Inflacja w UE. Najgorzej na Węgrzech

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że najwyższa inflacja w lutym była tradycyjnie na Węgrzech, gdzie wyniosła 25,8 proc., wobec 26,2 proc. w styczniu. Inflacja powyżej 20 proc. występuje jeszcze na Łotwie (20,1 proc. w lutym, wobec 21,4 proc. w styczniu). Niechlubne podium – jeśli chodzi o najwyższą inflację w UE – zamykają Czechy (18,4 proc. w lutym, wobec 19,1 proc. w styczniu).

W porównaniu ze styczniem inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, nie zmieniła się w dwóch, wzrosła zaś w dziesięciu krajach UE.

Z danych Eurostatu wynika, że najniższa inflacja występuje w Luksemburgu (4,8 proc.), Belgii (5,4 proc.) oraz w Hiszpanii (6 proc.). W pierwszej piątce znalazły się również Grecja oraz Cypr (odpowiednio 6,5 proc. i 6,7 proc.). Jednocyfrowa inflacji występuje również w takich krajach jak m.in. Malta (7 proc.), Francja (7,3 proc.), Finlandia (8 proc.), czy Irlandia (8,1 proc.).

Polska w ognie UE

Jak w zestawieniu wypada Polska? Niezbyt dobrze. Według unijnego urzędu inflacja HICP wyniosła w lutym 17,2 proc., co sprawia, że znajdujemy się w unijnym ogonie. Przypomnijmy, że według metodologii GUS inflacja w naszym kraju wyniosła w poprzednim miesiącu 18,4 proc., co jest najgorszym wskaźnikiem od 1996 roku.

Wskaźnik HICP, który obowiązuje w metodologii unijnej to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen. W porównaniu do CPI, gdzie dane pochodzą wyłącznie z wydatków gospodarstw domowych, HICP obliczana jest również na podstawie wydatków z rachunków narodowych.

Czytaj też:

Podróże w dobie inflacji. Jak zorganizować wakacje z euro?Czytaj też:

Inflacja bazowa. NBP podał najnowsze dane