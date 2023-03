Donald Tusk zapowiada „babciowe”. Będzie duży dodatek opiekuńczy

Donald Tusk w Częstochowie zapowiedział nowy element programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o specjalny dodatek dla babć, które będą się opiekowały swoimi wnukami.

Donald Tusk zapowiada „Babciowe”

Ja zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej, chodzi o to, aby powrót matek do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim, był dużo łatwiejszy, bądź, jak powiedział Tusk „w ogóle możliwy”.

– „Babciowe”, czyli 1500 złotych miesięcznie dodatku dla babć. Będzie to comiesięczny dodatek do trzeciego roku życia dziecka, czyli momentu, gdy można je wysłać do przedszkola – powiedział w Częstochowie Donald Tusk. – Jakie to by było sprawiedliwe, gdyby rodzina mogła uhonorować wysiłek babć – dodał. Powiedział jednocześnie, że nie chodzi o sam fakt przekazania babciom pieniędzy, ale realnego podziękowania za ich ciężką pracę, jaką jest opieka nad małym dzieckiem.

– Chodzi też o to, aby kobieta mogła możliwie szybko i bez straty, mogła wrócić do aktywności zawodowej. W tym wypadku mówimy o sytuacji, w której wszyscy wygrywają – powiedział Donald Tusk.

Kredyt zero procent. Czyli dalszy ciąg programu wyborczego

Pod koniec lutego podczas spotkania w Pabianicach Donald Tusk przedstawił pierwszy element programu wyborczego KO, czyli kredyt hipoteczny na 0 proc.

– Będziemy proponowali kredyt zero procent dla osób, które będą kupowali pierwsze mieszkanie. Chodzi o ludzi młodych i takich do 45. roku życia – powiedział podczas spotkania w Pabianicach przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Co ciekawe, jest to rozwiązanie, które nie tylko w kwestii kwoty, ale także wieku, nawiązuje do przedstawionego przez rząd programu Pierwsze Mieszkanie. Tam także limitem wieku jest 45 lat, a kwota, którą o którą będą się mogli ubiegać single, to 500 tysięcy złotych.

