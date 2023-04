Rekordowe zwroty z podatku. Rząd chwali się obniżkami

Ten rok będzie rekordowy pod względem liczby podatników, którzy otrzymają zwroty z podatku, oraz kwoty, która wpłynie na ich konta. Jak mówił na poniedziałkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki, zwrot otrzyma co najmniej 15 mln Polaków a łączna kwota nadpłaconego podatku, który zostanie w ten sposób zwrócona podatnikom, sięgnie 20 mld złotych.

Obniżka podatków

– Ten rok jest wyjątkowy, bo w tym roku wszyscy podatnicy doświadczają efektów spektakularnej obniżki podatków – powiedziała Rzeczkowska – W jej efekcie 20 mln Polaków zapłaciło mniejsze podatki, większa część dochodu zostanie do dyspozycji. Zwroty są realnym obrazem korzyści tej reformy – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wśród składników reformy, o której mówi, jest obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali. Sukcesywnie podnoszona jest też kwota wolna – czyli kwota, od której w ogóle nie płaci się podatku. W latach 2016-2018 rząd podnosił ją dwukrotnie (w 2017 r. do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł.).

Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła do 30 tys. zł. Od 2022 r. kwota wolna dotyczy wszystkich podatników na skali niezależnie od zarobków, wcześniej jej wysokość zależała od zarobków. Uelastycznione zostały też zasady stosowania kwoty wolnej. Od 2023 r. może być dzielona nawet pomiędzy trzech płatników i stosowana również przy umowach zlecenia.

Kwota wolna od podatku

Kolejną ważną zmianą jest podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. Dzięki temu wyższy 32-proc. PIT płaci się dopiero od tej kwoty, a nie jak wcześniej od ok. 85 tys. zł. Możemy więc zarobić więcej niż w poprzednich latach, a i tak zapłacimy niższą stawkę podatku.

Kolejną preferencją podatkową jest zerowy PIT dla młodych, który zwalnia z PIT przychody z pracy i ze zlecenia, a także z praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł. Od 2022 r. zwolnienie dotyczy również zasiłków macierzyńskich.

