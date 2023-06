Unijny zakaz importu zboża z Ukrainy przedłużony do połowy września

Jak informuje Polskie Radio 24, unijny zakaz ma zostać przedłużony do 5 maja. Zakaz wprowadzony 2 maja miał obowiązywać do 5 czerwca. Przeciwko jego przedłużeniu protestuje Ukraina.

Unia chciała ustąpić?

Na utrzymaniu zakazu importu ukraińskiego zboża zależy m.in. Polsce. W ostatnim tygodniu słychać było jednak głosy, że wspólnota chce się wycofać z przedłużenia blokady.

– Po raz pierwszy usłyszałem od kilku ministrów krajów członkowskich, aby nie przedłużać po 5 czerwca zakazu wwozu zboża z Ukrainy. To nie są dobre wieści, ale mam nadzieję, że jest to tylko kilka głosów, a większość będzie za tym, aby ten zakaz przedłużyć. Inaczej byłaby to dla Polski bardzo zła informacja – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 minister rolnictwa Robert Telus, po spotkaniu z unijnymi ministrami.

Blokada ukraińskiego zboża

W kwietniu Polska wprowadziła zakaz wwozu określonych typów zbóż, co doprowadziło do tego, że przez kilka dni składy kolejowe i samochody ciężarowe nie przekroczyły polsko-ukraińskiej granicy. Szybko jednak tę regulację zmieniono: do końca maja pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika mogły przejeżdżać przez granicę, ale zaplombowane wagony albo samochody mogły kierować się wyłącznie do portów, gdzie zboża będą ładowane na statki i wywożone do państw trzecich.

Wkrótce po Polsce Węgry zakazały importu produktów rolnych z Ukrainy. Pomysł taki poparły także Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Zakaz importu został zniesiony 2 maja, po wejściu w życie unijnych przepisów ograniczających napływ określonych produktów rolnych z Ukrainy.