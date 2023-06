Ustawa o laptopach dla czwartoklasistów wróciła do Sejmu. Wkrótce start programu

Większość poprawek wniesionych przez Senat ma charakter doprecyzowujący lub redakcyjny. Senatorom zależało, by rozszerzyć grupę nauczycieli uprawnionych do bonów na zakup laptopa o nauczycieli przedszkoli oraz przesunąć z 4 września na 30 września dzień, na który nauczyciel musi być zatrudniony, by mieć prawo do otrzymania bonu.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Ustawa teraz trafi z powrotem do Sejmu.

Ustawa o laptopach dla uczniów klas czwartych

Pomysł wyposażenia uczniów klas czwartych pojawił się kilka miesięcy temu. Politycy partii rządzącej przekonują, że to narzędzie eliminujące wykluczenie cyfrowe i wyrównujące szanse uczniów z biedniejszych rodzin na równy dostęp do edukacji.

Począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzice ucznia. Laptopy otrzymane w ramach ustawy nie będą mogły być zbyte przez okres pięciu lat. Wszystkie laptopy będą miały wygrawerowane godło Polski, co ma utrudnić ich sprzedaż przed upływem pięciu lat.

Laptopy dla uczniów. Koszt to ponad 760 mln zł

Wszystkie laptopy będą miały takie same parametry. W kwietniu poinformowano, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożył sklep komputerowy x-kom.pl. Firma zaproponowała, że dostarczy laptopy ASUS ExpertBook B1502CBA. Przy tak dużym zamówieniu udało się wynegocjować cenę jednego laptopa na poziomie 2952 zł brutto.

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do 30 września. W tym roku przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia.

Koszt akcji wyniesie 760 mln zł plus VAT.

