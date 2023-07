Wkrótce ruszą wypłaty 14. emerytur. Znamy datę

– Planujemy, że w 2023 r., czternastka wpłynie na konto seniorów na przełomie sierpnia i września – poinformował Morawiecki. Świadczenie w pełnej kwocie otrzyma 6,8 mln emerytów. Kolejne 1,5 mln seniorów otrzyma je pomniejszone, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

14. emerytura na stałe

Kancelaria Prezydenta poinformowała dziś o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zwanego potocznie 14. emeryturą.



To oznacza, że „czternastka" będzie świadczeniem stałym, podczas gdy do tej pory był to dodatek jednorazowy.

Kancelaria Prezydenta przypomina w komunikacie, że wysokość 14. emerytury będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty). I tak wysokość świadczenia będzie równa:

kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane dodatkowe świadczenie (aktualnie 1588,44 zł) – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł;



kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

14. emerytura. Rada Ministrów zdecyduje

Ustawa zakłada, że jeżeli kwota „czternastki” będzie po pomniejszeniu mniejsza niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane.

W ustawie wprowadzono rozwiązanie, na podstawie którego Rada Ministrów będzie mogła określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno­‑gospodarczą oraz stan finansów publicznych. Rozporządzenie to będzie mogło być wydane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

