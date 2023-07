Sejm przyjął ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej. Wszystkie oszczędności emerytalne sprawdzimy w jednym miejscu

Obecna liczba produktów emerytalnych jest naprawdę spora. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-u) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS-u), na przyszłą emeryturę możemy oszczędzać także dzięki rozwiązaniom drugiego filaru emerytalnego (a więc Otwartym Funduszom Emerytalnym) oraz trzeciego, zupełnie dobrowolnego filaru (czyli IKE, IKZE, PPE oraz PPK).

Nie wydaje się więc być przesadnie dziwnym pomysł, aby wszystkie informacje pochodzące z tych produktów emerytalnych zebrać w jeden, scentralizowany system. Tym właśnie ma być Centralna Informacja Emerytalna, której ustawowy projekt został przyjęty 7 lipca 2023 r. przez polski Sejm.

Centralna Informacja Emerytalna – czym ma być?

Centralna Informacja Emerytalna, zgodnie z tekstem ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej ma być „zespołem rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych […]”.

Centralna Informacja Emerytalna ma więc być dostępną dla każdego obywatela platformą, która zbierać będzie wiedzę na temat wszelkich oszczędności emerytalnych.

Użytkownik tego portalu, logując się przy użyciu strony internetowej mObywatel.gov.pl lub aplikacji mObywatel, otrzyma informacje o wszystkich produktach emerytalnych, które posiada oraz o stanie wszystkich zgromadzonych na nich środków. Platforma ma być przy tym dobrowolna i zupełnie nieodpłatna.

Co bardzo ważne, dane z platformy pochodzić mają faktycznie z wszystkich dostępnych filarów zabezpieczenia emerytalnego, a więc z:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-u); Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS-u); Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE); Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE); Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE); Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE); Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Dane zgromadzone z tak wielu źródeł dadzą kompleksowy pogląd na wszystkie zgromadzone przez daną osobę oszczędności. Pozwolić mają także portalowi na przeprowadzenie, uwzględniającej wiele czynników, symulacji wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych.

Kto będzie odpowiadał za Centralną Informację Emerytalną?

Budowa tak rozbudowanego systemu informatycznego, który będzie gromadził i udostępniał wszelkie informacje emerytalne Polek i Polaków, możliwa jest tylko na podstawie wyraźnej podstawy prawnej.

Zgodnie z ustawą w kształcie, w którym zaakceptował ją Sejm, podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej związanej z Centralną Informacją Emerytalną, a także za gromadzenie i organizowanie informacji emerytalnych w tym systemie, będzie Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna oraz podmioty z grupy PFR.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie natomiast miała za zadanie zapewnić integrację nowopowstałego systemu z serwisem gov.pl, aplikacją mObywatel oraz Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej.

Obowiązek cyklicznego zasilania Centralnej Informacji Emerytalnej informacjami emerytalnymi będzie z kolei po stronie instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także ZUS-u i KRUS-u.

Centralna Informacja Emerytalna – po co?

Powód powstania Centralnej Informacji Emerytalnej w sposób wyraźny wskazany został w uzasadnieniu projektu ustawy.

Napisano w nim, że Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności. Wszystko przez rozproszenie informacji o kontach emerytalnych i zebranych na nich środkach w bardzo wielu różnych miejscach. Związaną z tym trudnością jest konieczność pamiętania wszelkich loginów i haseł dostępowych do konkretnych portali i kont.

Tego rodzaju utrudniony i rozproszony dostęp, zdaniem projektodawców powoduje, że uniemożliwiona jest pełna i prawidłowa ocena poziomu świadczeń, na jakie oszczędzający mogą liczyć w przyszłości.

Powstanie Centralnej Informacji Emerytalnej, czyli jednego spójnego kanału informacyjnego na temat produktów emerytalnych, ma więc na celu przede wszystkim podniesienie obywatelskiej świadomości. Ma także zwiększyć zainteresowanie Polaków dobrowolnymi sposobami oszczędzania na przyszłą emeryturę.

W uzasadnieniu ustawy wskazano także na istniejący problem związany z niepewnością osób gromadzących oszczędności emerytalne co do tego, czy osoby wskazane przez nich jako uposażone do odbioru, pozostałych po ich śmierci, środków, faktycznie pieniądze te bezproblemowo dostaną. Problem ten rozwiązany ma zostać dzięki Centralnej Informacji Emerytalnej.

Kiedy wejdzie w życie ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej i kiedy wystartuje portal?

Ustawa, zgodnie z brzmieniem zaakceptowanym przez Sejm, z drobnymi wyjątkami, ma wejść w życie już po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wszystko wskazuje więc na to, że prace nad budową Centralnej Informacji Emerytalnej wystartują niezwłocznie po ostatecznym uchwaleniu aktu. Sama ustawa natomiast, po zaakceptowaniu przez Sejm, oczekuje teraz na rozpatrzenie przez Senat.

