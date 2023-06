Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Warto jeszcze chwilę poczekać

Raz w roku waloryzowane są składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), co ma zrekompensować ubezpieczonym m.in. inflację. Podwyżka ma szczególne znaczenie dla tych, którzy noszą się z myślą o zakończeniu w najbliższym czasie aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. Warto z tym poczekać przynajmniej do lipca, bo właśnie w tym miesiącu nastąpi waloryzacja składek.

Jaki wskaźnik waloryzacji w tym roku?

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne wyniesie w tym roku 114,40 proc. To oznacza, że zgromdzone na koncie emerytalnym wpłaty wzrosną o 14,4 proc. Z wyliczeń serwisu strefabiznesu.pl wynika, że jeśli ktoś zebrał na koncie przykładowo 500 tys. zł, to zostanie do niego dopisane 72 tys. zł.

Wysokość świadczenia zależyym od zgromadzonych, zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego. Serwis przypomina, że świadczenia emerytalne wyliczane są na podstawie specjalnej procedury – wszystkie zebrane składki dzielone są przez prognozę dalszego trwania życia, a podstawą do jej wystawienia są tablice długości trwania życia opracowywane przez GUS.

Warto podkreślić, że roczna waloryzacja to tylko jeden z czynników, który należy uwzględnić podejmując decyzję o przejściu na emeryturę. Inne czynniki to waloryzacje kwartalne oraz dokładne obliczenie wysokości przyszłej emerytury.

Polacy opóźniają emeryturę

Tymczasem jak już informowaliśmy, z roku na rok przybywa osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) decydują się na kontynuowanie aktywności zawodowej. Z danych przekazanych nam niedawno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że na koniec 2022 roku pracowało w Polsce 826 tys. takich osób, podczas gdy rok wcześniej było to 812,9 tys. emerytów, co oznacza, że na przestrzeni roku przybyło ponad 13 tys. pracujących seniorów. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc.

