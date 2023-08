Inflacja w USA niższa, niż zakładano. Znamy najnowsze dane

Inflacja w Stanach Zjednoczonych spowalnia. Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) niewyrównany sezonowo wyniósł w lipcu w 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumenckie wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Inflacja bazowa CPI (tj. z wyłączeniem cen żywności i energii) w lipcu wyniosła 0,2 proc. w porównaniu z czerwcem tego roku, oraz 4,7 proc. w odniesieniu do lipca 2022 roku.

Inflacja w USA. Eksperci oczekiwali nieco wyższego wyniku

Eksperci spodziewali się nieco wyższego wyniku. Konsensus rynkowy w ujęciu rocznym wynosił 3,3 proc.

Jak pisał w komentarzu Wojciech Białek z Oanda TMS Brokers, ankietowani ekonomiści oczekiwali wzrostu rocznej dynamiki CPI z najniższego od marca 2021 poziomu osiągniętego w czerwcu br. (3 proc.) do 3,3 proc. Gdyby tak się rzeczywiście stało, byłby to pierwszy wzrost rocznej dynamiki CPI w USA po 12 miesiącach spadku. Według prognoz roczna dynamika „bazowego” CPI ma pozostać na poziomie z czerwca, czyli +4,8 proc. Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły wczoraj ponownie (S&P 500 -0,7 proc., DJIA -0,54 proc., Nasdaq 100 -1,12 proc.), ale dziś rano ceny kontraktów na te indeksy odrabiały środowe straty (S&P 500 +0,65 proc. ok. godz. 9:30).

Inflacja w Polsce również maleje

Główny Urząd Statystyczny podał 31 lipca wstępny szacunek inflacji CPI za lipiec. Wyniosła ona 10,8 proc. To tzw. szybki szacunek. Szczegóły danych – jak dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych towarów żywnościowych, innych produktów (paliwo, energia, odzież itd.) czy usług – poznamy 14 sierpnia.

Odczyt 10,8 proc. jest najniższy od lutego 2022 r., gdy inflacja roczna wyniosła 8,5 proc. Inflacja w Polsce spada już piąty miesiąc z rzędu – szczyt zanotowała w lutym br., gdy sięgnęła 18,4 proc. rok do roku. Od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na 2,5 proc.

