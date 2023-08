Rynek kredytów przewrócony do góry nogami. Podwyżki stóp zrobiły swoje

Kredyty mieszkaniowe okresowo stałym oprocentowaniu stanowiły 63,51 proc. nowo udzielonych kredytów w II kwartale tego roku, co oznacza wzrost o 9,25 pkt proc. kwartał do kwartału — wynika z raportu AMRON-SARFiN.

Rynek kredytów po nowemu

„W okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. banki udzieliły 24 072 kredytów na stałą stopę procentową (łącznie, tj. zarówno nowo zawartych, jak i aneksowanych umów o kredy). Liczba nowo podpisanych umów kredytowych o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła w tym okresie 19 560, co stanowiło 63,51 proc. łącznej liczby nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Wobec odsetka notowanego w poprzednim kwartale oznaczało to wzrost o 9,25 pkt proc”. – czytamy w raporcie.

Banki udzieliły ogółem 30 798 nowych kredytów mieszkaniowych w II kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 40,19 proc. w ujęciu kwartalnym i spadek o 19,79 proc. w ujęciu rocznym.

Rynek kredytów hipotecznych odżył

„Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w II kwartale 2023 r. wyniosła 7,094 mld zł. Wartość nowych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 7,034 mld zł, co stanowiło 62,24 proc. łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Odsetek ten był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 9,91 pkt proc”. – czytamy dalej.

Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ogółem wyniosła 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 51,22 proc. kwartał do kwartału i spadek o 16,52 proc. rok do roku.

Stopy proc.

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej oficjalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Zdaniem wielu analityków nadszedł czas na delikatne obniżki.

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że obniżka stóp procentowych jest możliwa już we wrześniu, jeśli inflacja spadnie do wyniku jednocyfrowego i prognozy będą wskazywały na dalsze spadki.



Czytaj też:

Banki się „zakorkowały”. Polacy znów rzucili się na kredytyCzytaj też:

Prezes Pekao uważa, że wakacje kredytowe będą, ale nie dla wszystkich