Obniżka stóp proc. Złoty zareagował

W środę po godz. 10.00 za euro trzeba było zapłacić 4,63 zł, za dolara 4,42 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,80. Po ogłoszeni decyzji Rady Polityki Pieniężnej o kolejnej obniżce stóp proc. za euro płacono już o 3 grosze mniej, a kurs dolara spadł do 4,37 zł. "Złoty po decyzji RPP potężnie się umacnia – niby dlatego, że nie obniżyli mocniej. A naprawdę dlatego, o czym już pisałem, że pojawili się natychmiast interwenci. Tak jakby tylko czekali. Ale przecież nie mogli z góry znać decyzji, prawda?" – pisze na Twitterze analityk Xelion Piotr Kuczyński.

Ekonomiści komentują

W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzje o drugiej z rzędu obniżce stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75 proc. Tym razem obniżka była niewielka – zaledwie 25 pkt bazowych. Dokładnie taka, jak spodziewała się większość analityków.

„Rada tym razem nie zaskoczyła (z wyjątkiem momentu ogłoszenia decyzji) i obcięła stopy o 25 pb. Taki będzie ten cykl: w małych krokach, nie na każdym posiedzeniu i z uwzględnieniem ryzyk dla stabilności finansowej (złoty). Na koniec tego roku stopa referencyjna wyniesie 5,5 proc., na koniec 2024 4 proc”. – napisali na Twitterze analitycy banku Pekao.

RPP we wrześniu zaskoczyła rynek

Przypomnijmy, że miesiącem doszło do pierwszej od maja 2020 roku obniżki stóp procentowych. RPP zdecydowała się na cięcia o 75 punktów bazowych, co było ogromnym zaskoczeniem dla ekspertów, gdyż spodziewano się obniżki o 25 punktów bazowych.

W komunikacie wydanym po tamtej decyzji RPP wskazała, że „wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej". – W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP – podano w komunikacie.

