Bitcoin przekracza psychologiczną barierę. Tak dobrze nie było od ponad roku

Bitcoin osiągnął we wtorek poziom 35 000 dolarów, najwięcej od maja 2022 r. Choć w środę rano kurs kryptowaluty spadł do około 34 200 dolarów, to i tak możemy mówić o bardzo dobrym okresie, w ciągu miesiąca wartość Bitcoina wzrosła o 28 proc., a od początku roku o ponad 100 proc.

Odblokowanie funduszy ETF

Rosnący kurs Bitcoina to efekt optymizmu inwestorów, którzy czekają na odblokowanie kryptowalutowych funduszy ETF. Tydzień temu tytani finansowi, tacy jak BlackRock, Fidelity i VanEck, złożyli wnioski do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o sprzedaż spotowych ETF-ów bitcoinowych.

Dobre nastroje podsyciło niedawne zwycięstwo prawne Grayscale Investment nad próbą zablokowania przez SEC możliwości przekształcenia jej funduszu powierniczego Bitcoin w spotowy ETF Bitcoin.

ETF coraz bliżej

Kryptowalutowy potentat i miliarder Mike Novogratz powiedział w zeszłym tygodniu, że spodziewa się zatwierdzenia ETF typu spot w tym roku.

W poniedziałek analityk ETF z Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, poinformował na platformie X (dawny Twitter), że na stronie internetowej Depository Trust and Clearing Corporation, firmy rozliczającej transakcje na papierach wartościowych, znajduje się spółka „iShares Bitcoin Trust”.

Chociaż nie oznacza to, że ETF faktycznie znajduje się już w obrocie, takie przygotowania były postrzegane jako optymistyczny sygnał, że zatwierdzenie przez organy regulacyjne może być bliskie.

Niektórzy analitycy oszacowali, że zatwierdzenie przez SEC może spowodować gwałtowny wzrost ceny bitcoina do oszałamiających 180 000 dolarów przed planowanym halvingiem kryptowaluty w kwietniu 2024 r.

