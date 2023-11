Nowy projekt Muska. Wkrótce zaczną się testy

XAI Elona Muska przygotowuje się do wypuszczenia swojego pierwszego modelu AI. W poście na X, dawnym Twitterze, Musk ogłosił, że jego firma ma zamiar udostępnić model „wybranej grupie” w sobotę. „Pod pewnymi ważnymi względami jest to najlepsza dostępna obecnie technologia” – napisał miliarder. Nie jest jasne, kto należy do „grupy wybranej”, która ma uzyskać dostęp do modelu.

AI od Elona Muska

Jest to pierwsze wydanie nowo utworzonej firmy, zajmującej się sztuczną inteligencją. Firma, oficjalnie uruchomiona w lipcu, po miesiącach spekulacji, ma wzniosłą misję zrozumienia „prawdziwej natury wszechświata”.

Musk wyjaśnił później, że nadrzędnym celem xAI było zbudowanie „dobrego AGI”, który jest „maksymalnie ciekawy” i „poszukujący prawdy”. Powiedział, że firma zajmie się kwestiami naukowymi i spróbuje zrozumieć, co „naprawdę się dzieje”.

Rywalizacja z ChatGPT

Musk poróżnił się z OpenAI, firmą, której był współzałożycielem. Przedsiębiorstwo, z którego miliarder został ostatecznie wykluczony, odpowiada za wprowadzenie na rynek ChatGPT.

Miliarder wielokrotnie wyrażał obawy, że leżący u jego podstaw model jest stronniczy i nadmiernie „przebudzony”. Musk wcześniej twierdził, że pracuje nad niezwykle ciekawym „TruthGPT”, aby przeciwdziałać takim problemom.

Nowa sztuczna inteligencja Muska będzie prawdopodobnie bezpośrednim konkurentem modeli sztucznej inteligencji, w tym GPT OpenAI, PaLM 2 Google'a i Llama Meta. Insider informował wcześniej, że Musk rekrutował do dużego przedsięwzięcia opartego na sztucznej inteligencji opartego na modelu językowym. Dwóch z tych pracowników, Manuel Kroiss i Igor Babuschkin, było byłymi członkami jednostki badawczej Google ds. sztucznej inteligencji DeepMind.

