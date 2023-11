Kiedy Polska przyjmie euro? Domański rozwiewa wątpliwości

Od kilku dni ponownie rozgorzała dyskusja o potencjalnym przyjęciu przez Polskę euro. Przypomnijmy, że jest to punkt, na który zgodziliśmy się, wchodząc do Unii Europejskiej.

Polska przyjmie euro? Jasna deklaracja

Do sprawy odniósł się na antenie Radia Zet poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Domański. Jest on głównym doradcą ekonomicznym Donalda Tuska, autorem części postulatów zawartych w 100 konkretach na pierwsze 100 dni, a także – jak mówi się w kuluarach – kandydatem na nowego ministra finansów.

– Nie ma tego w naszych 100 konkretach i nie ma tego w umowie koalicyjnej. W tej chwili Polska ma znacznie poważniejsze wyzwania, niż wstępowanie do strefy euro, do której de facto w referendum (akcesyjnym – przyp. red.) Polska się w długim horyzoncie zobowiązała – powiedział Andrzej Domański.

Nie ma warunków do przyjęcia euro

Prawdopodobny minister finansów odniósł się wprost do warunków, jakie gospodarka kraju członkowskiego musi spełnić, aby przyjąć wspólną walutę.

– Wiemy, jakie są wskaźniki makroekonomiczne i że Polska nie spełnia obecnie kryteriów wejścia do strefy euro. Dyskusja jest dyskusją zastępczą. To, o czym musimy rozmawiać w tej chwili to, co zrobić, aby wzrost gospodarczy był znacząco wyższy i aby był to wzrost nienapędzający inflacji, czyli mocno skoncentrowany na stronie podażowej – powiedział Andrzej Domański.

Trzecia Droga, a szczególnie Polska 2050 twierdzi, że jest obecnie jedyną partią, która nadal jest za przyjęciem euro. Czy Koalicja Obywatelska ma zamiar odwieść swoich koalicjantów od forsowania swojego pomysłu?

– Nie powiemy „dajcie sobie spokój”. W ramach koalicji panuje w tej chwili bardzo przyjazna atmosfera. Mamy powrót do prawdziwej debaty i dyskusji. Rozwiązania dotyczące w szczególności polskiej gospodarki będziemy przyjmować w dialogu z naszymi partnerami koalicyjnymi – stwierdził Domański.

