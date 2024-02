Glapiński o tajnych skrzyniach w skarbcu NBP. Pokazał, co w nich znaleziono

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mocno zaskoczył dziś podczas konferencji dotyczącej bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce. Na samym początku wyświetlił film, w którym pokazał i opowiadał o polskich rezerwach złota. To jednak nie koniec zaskoczeń. Również końcówka konferencji była bardzo ciekawa.

Tajne skrzynie w skarbcu NBP

Prezes Adam Glapiński odtajnił bowiem i pokazał opinii publicznej zawartość trzech skrzyń, które do tej pory „kurzyły się” w skarbcu polskiego banku centralnego. Opowiedział także fascynującą historię zawartości tych pakunków.

– Jednym z ustawowych zadań NBP jest dokumentacja historii polskiego pieniądza. Podjąłem decyzję o ujawnieniu publicznie z naszego zbioru numizmatycznego, który posiadamy w naszych skarbcach zawartości tajnych skrzyń, specjalnych banknotów, które nigdy nie trafiły do obiegu – powiedział Adam Glapiński.

– Trzy drewniane wojskowe skrzynie, oznaczone jako tajne i specjalnego znaczenia. od dziesięcioleci przechowywane były w skarbcach, pokryte kurzem. Po ich otwarciu okazało się, że zawierają komplety klisz do produkcji banknotów. Były to materiały do produkcji nominałów od 1 do 2000 złotych. Decyzję o ich powstaniu podjął Komitet Obrony Kraju, specyficzny organ złożony z przedstawicieli Partii Komunistycznej i rządu, odpowiedzialny w czasach PRL za sprawy obronne – opowiedział.

Polska miała okupować Danię i część Niemiec

Co ciekawe, prezes Adam Glapiński wskazał, że dokładne przeznaczenie tych banknotów nadal nie jest znane, ale przewiduje się, że miały służyć jako środek płatniczy na terenach, które miała okupować polska armia w ramach działań Układu Warszawskiego.

– Te banknoty są bardzo ciekawe, chociaż bardzo niskiej jakości. Były przeznaczone na wypadek konfliktu zbrojnego między Związkiem Sowieckim a państwami NATO. Są czasami nazywane banknotami wojennymi. Do dziś trudno ustalić, jakie było ich przeznaczenie. Wszystko wskazuje na to, że miały być używane na terenach okupowanych przez Ludowe Wojsko Polskie, czyli w Danii i północnej części Niemiec. Polskie wojsko miało zająć te tereny i je okupować – powiedział Adam Glapiński.

