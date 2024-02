Pomoc USA dla Ukrainy. Jest decyzja Senatu

Amerykański Senat przegłosował dziś pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 miliardów dolarów. Ustawa została przyjęta przy 70 głosach „za” i 29 „przeciw”. Poparło ją kilkunastu republikańskich senatorów i niemal wszyscy senatorowie Partii Demokratycznej.

Dzięki ustawie możliwe ma być przekazanie dodatkowych 60 mld dolarów na rzecz walczącej z Rosją Ukrainy. Zwolennicy ustawy przekonywali, że porzucenie przez USA Ukrainy może zagrozić bezpieczeństwu w skali globalnej i zachęcić Władimira Putina do kontynuowania agresji.

Ponadto pakiet udostępnia amerykańskiej administracji środki na pomoc dla Izraela (14 mld dolarów) oraz Tajwanu i sojuszników USA w rejonie Indo-Pacyfiku (8 mld dolarów), a także środki na pomoc humanitarną dla cywilów w Strefie Gazy (9,2 mld dolarów).

Decyzję Senatu USA z zadowoleniem przyjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Amerykańska pomoc przybliża pokój na Ukrainie i przywraca globalną stabilność, zwiększając bezpieczeństwo i dobrobyt dla wszystkich Amerykanów i całego wolnego świata – napisał Zełenski na platformie X (dawniej Twitter).

Ustawa trafi teraz do Izby Reprezentantów. Jej los jest teraz niepewny, gdyż w izbie niższej Kongresu USA większość mają Republikanie. Jak zauważa „Rzeczpospolita", odkąd Partia Republikańska zyskała większość w Izbie Reprezentantów, nie udało się przyjąć żadnej ustawy ws. znaczącej pomocy dla Ukrainy. Jeśli jednak ustawa zostanie przyjęta, wówczas trafi na biurko prezydenta USA.

Prezydent USA Joe Biden przed tygodniem apelował do Kongresu o przyjęcie ustawy, podkreślając, że jest to „absolutnie niezbędne w tej chwili, ponieważ Ukraina ma teraz naprawdę kłopot z bronieniem się przed rosyjskim atakiem". – Zegar tyka co tydzień, co miesiąc. To oznacza mniej możliwości, mniej sprzętu dla Ukrainy, mniej pocisków. Jeżeli nie powstrzymamy apetytu Putina na władzę i kontrolę nad Ukrainą, to nie ograniczy się tylko do tego kraju – powiedział Biden.

