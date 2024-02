Inflacja w styczniu. Takiego odczytu nie było od lat

Z przedstawionych w czwartek wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja w styczniu wyniosła w Polsce 3,9 proc. rok do roku, wobec 6,2 proc. w grudniu. To najniższy odczyt od niemal trzech lat – w marcu 2021 roku odnotowano 3,2 proc., później inflacja rosła, osiągając przed rokiem rekordowe 18,4 proc.

– W styczniu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do stycznia 2023 r. o 3,9% (wskaźnik cen 103,9), a w stosunku do grudnia 2023 r. wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4) – poinformował GUS.

Inflacja w Polsce. Odczyt lepszy niż zakładano

Przedstawiony dziś przez GUS odczyt inflacji za styczeń jest niższy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się obniżenia wskaźnika do 4,1 proc.

Z danych GUS wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w styczniu były o 4,9 proc. większe niż rok temu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 8,8 proc., a ceny mieszkania o 2,3 proc. Z kolei ceny nośników energii spadły o 2,1 proc., transportu o 4,4 proc. (w tym paliw do prywatnych środków transportu zmalały o 9,1 proc.).

O tym, że inflacja wynosi obecnie ok. 4 proc. mówił przed tygodniem prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Szef banku centralnego prognozuje, że w ciągu trzech miesięcy nastąpi spadek do celu inflacyjnego. – Wszystko wskazuje, że w ciągu trzech miesięcy bieżącego roku inflacja wróci do inflacyjnego celu NBP, który przypomnę wynosi 2,5 procent +/- 1 punkt procentowy. Może się nawet zdarzyć, że w marcu będziemy bardzo blisko 2,5 procent, prawie na pewno poniżej 3 procent – powiedział Glapiński.

